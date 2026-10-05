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Минићу и Цвијановићевој највише гласова у Требињу

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05.10.2026 13:37

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Предизборна трибина СНСД-а у Фочи, на којој су представљени кандидати ове странке за предстојеће изборе.
Фото: СРНА

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић освојио је највише гласова у Требињу, Билећи и Невесињу, а кандидат СДС-а Бранко Блануша у Гацку, Љубињу и Берковићима.

Минић је у Требињу освојио 8.718 гласова, што је за 2.569 гласова више од Блануше.

У Билећи су Минићу припала 2.854 гласа, односно око 400 више него Блануши, док је Невесињу освојио 3.555 гласова, односно 1.405 више од кандидата СДС-а.

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић побиједила је у Требињу, Билећи, Гацку и Невесињу кандидате СДС-а Маринка Божовића и Листе за правду и ред Небојшу Вукановића.

Цвијановићева је у Требињу освојила 8.609 гласова, Вукановић 4.911, а Божовић 2.040 гласова.

У Билећи Цвијановићева има 1.398 гласова више од другопласираног Божовића, у Невесињу 2.360 више од Вукановића, а у Гацку 582 гласа више од Божовића, преноси Срна.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Саво Минић

Требиње

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