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Додик: Орбан пријатељ који стоји уз нас у Бриселу и широм свијета када је најтеже

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05.10.2026 13:21

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Додик: Орбан пријатељ који стоји уз нас у Бриселу и широм свијета када је најтеже

Предједник СНСД-а Милорад Додик захвалио се некадашњем бившем мађарском премијеру Виктору Орбану на упућеним честиткама поводом побједе на општим изборма у БиХ.

"Пријатељ који стоји уз Републику Српску у Бриселу и широм свијета када је најтеже је пријатељ којег никада не заборављамо. Ово је био глас за стабилност, за суверенитет и за право народа да одлучи о својој будућности. Република Српска ће наставити да се бори за своје интересе - и наставити да стоји уз своје пријатеље", написао је Додик на ИКС-у.

Додик и Орбан 2

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Тагови :

Милорад Додик

Виктор Орбан

СНСД

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