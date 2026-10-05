Додик: Орбан пријатељ који стоји уз нас у Бриселу и широм свијета када је најтеже

Аутор:АТВ редакција
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Предједник СНСД-а Милорад Додик захвалио се некадашњем бившем мађарском премијеру Виктору Орбану на упућеним честиткама поводом побједе на општим изборма у БиХ.
"Пријатељ који стоји уз Републику Српску у Бриселу и широм свијета када је најтеже је пријатељ којег никада не заборављамо. Ово је био глас за стабилност, за суверенитет и за право народа да одлучи о својој будућности. Република Српска ће наставити да се бори за своје интересе - и наставити да стоји уз своје пријатеље", написао је Додик на ИКС-у.
Thank you @PM_ViktorOrban . A friend who stands with Republika Srpska in Brussels and all around the world when it is hardest is a friend we never forget.
This was a vote for stability, for sovereignty and for the right of a people to decide their own future. Republika Srpska will keep standing up for its interests - and will keep standing with its friends.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 5, 2026
Република Српска
Орбан честитао побједу СНСД-у: Снажан мандат за наставак залагања за интересе и права Српске
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