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Цвијановић: Настављамо даље са вјером и захвалношћу према Богу и нашем народу

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05.10.2026 12:59

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Руководство Републике Српске јутрос је у Цркви Свете Тројице запалило свијеће као благодарност Богу за све и за српски православни народ и Републику Српску.
Фото: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Са вјером, заједништвом и захвалношћу према Богу и нашем народу - настављамо даље, написала је кандидат за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на Инстаграму.

Руководство Републике Српске јутрос је у Цркви Свете Тројице запалило свијеће као благодарност Богу за све и за српски православни народ и Републику Српску.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

вјера

Српски члан предсједништва БиХ

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