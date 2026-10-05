Цвијановић: Настављамо даље са вјером и захвалношћу према Богу и нашем народу

Аутор:АТВ редакција
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Са вјером, заједништвом и захвалношћу према Богу и нашем народу - настављамо даље, написала је кандидат за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на Инстаграму.
Руководство Републике Српске јутрос је у Цркви Свете Тројице запалило свијеће као благодарност Богу за све и за српски православни народ и Републику Српску.
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