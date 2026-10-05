Песков: Разматрамо енергетску сарадњу са Вашингтоном

Аутор:АТВ редакција
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Руски и амерички представници разговарали су о могућности сарадње у области енергетике током контаката двије стране, рекао је новинарима портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.
"Могућност сарадње у енергетском сектору појављује се у нашим разговорима са америчким партнерима", рекао је Песков.
Он је одбио да коментарише наводе листа "Њујорк тајмс" да је продаја иностране имовине "Лукоила" међу питањима о којима Москва и Вашингтон разговарају у оквиру преговора о рјешавању украјинског сукоба.
Песков је раније описао радну посјету специјалног изасланика руског предсједника за економску сарадњу са иностранством Кирила Дмитријева Сједињеним Државама као веома позитиван процес, додајући да ће заједничка реализација великих економских пројеката бити од користи и за Русију и за САД, преноси Срна.
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