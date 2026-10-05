Logo

Песков: Разматрамо енергетску сарадњу са Вашингтоном

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.10.2026 14:07

Коментари:

0
портпарол Кремља Дмитриј Песков
Фото: Танјуг/АП

Руски и амерички представници разговарали су о могућности сарадње у области енергетике током контаката двије стране, рекао је новинарима портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.

"Могућност сарадње у енергетском сектору појављује се у нашим разговорима са америчким партнерима", рекао је Песков.

Он је одбио да коментарише наводе листа "Њујорк тајмс" да је продаја иностране имовине "Лукоила" међу питањима о којима Москва и Вашингтон разговарају у оквиру преговора о рјешавању украјинског сукоба.

Песков је раније описао радну посјету специјалног изасланика руског предсједника за економску сарадњу са иностранством Кирила Дмитријева Сједињеним Државама као веома позитиван процес, додајући да ће заједничка реализација великих економских пројеката бити од користи и за Русију и за САД, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Вашингтон

енергетска сарадња

Коментари (0)

Више из рубрике

Студент бјежи од сузавца током протеста због недовољно опремљених школа у Лиону, у Француској, у петак, 2. октобра 2026. године.

Свијет

Тинејџеру разнесена рука током демонстрација!

29 мин

0
Издата упозорења за више од 35 милиона људи у САД

Свијет

Издата упозорења за више од 35 милиона људи у САД

2 ч

0
Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.

Свијет

Повећан извоз нафте кроз Ормуски мореуз

2 ч

0
Министар спољних послова Израела Гидеон Сар

Свијет

Сар: Побједа СНСД-а је доказ повјерења у Додика

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

34

СНСД и даље убједљиво води за НСРС

14

26

Трагедија у свијету гимнастике: Преминуо чувени олимпијски шампион

14

25

Минић: Бићу предсједник свих грађана Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру и нацију

14

21

Нестала власница познатог клуба у Бечу: Петри (39) се од суботе губи сваки траг

14

17

Опијело Биљани Плавшић у Београду

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима