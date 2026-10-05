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Повећан извоз нафте кроз Ормуски мореуз

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05.10.2026 12:10

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Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Извоз сирове нафте са Блиског истока порастао је изнад предратног нивоа у четири од седам дана посљедње седмице септембра, показали су подаци из бродарске индустрије које је објавила компанија "Кплер".

У извјештају се наводи да је извоз сирове нафте из региона премашио предратни ниво 24. септембра и у периоду између 27. и 29. септембра, пораставши на 19,5 милиона барела до 22,5 милиона барела дневно.

Извоз је у просјеку износио 18 милиона барела дневно између марта 2025. и фебруара ове године, прије него што је почео рат САД и Израела са Ираном.

Подаци су показали да је седмодневни просјек за извоз сирове нафте био 18,5 милиона барела дневно на дан 1. октобра.

То укључује транзит преко Ормуског мореуза, Црвеног мора, извоз са терминала и трансфер са брода на брод у Оманском заливу.

Компанија "Кплер" напомиње да је укупна производња сирове нафте, нафтних деривата и хемикалија у седам дана до 30. септембра износила у просјеку 22,4 милиона барела дневно.

Количина течног природног гаса који излази из Ормуског мореуза такође је порасла у септембру на највиши мјесечни ниво од фебруара.

Бројке искључују бродове који су можда прошли кроз Ормуски мореуз са искљученим транспондерима за аутоматску идентификацију да би избјегли откривање, преноси Срна.

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Тагови :

Ормуски мореуз

Нафта

извоз

Блиски исток

Сједињене Америчке Државе

Иран

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