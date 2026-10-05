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Стотине школа и даље затворене због демонстрација

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05.10.2026 11:29

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„Студенти користе сузавац током протеста због недовољно опремљених школа у Лиону, Француска, у петак, 2. октобра 2026. године.“
Фото: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Очекује се да ће између 400 и 500 средњих школа широм Француске остати затворене и данас због протеста поводом лошег стања објеката и учионица, те недостатка наставника и капацитета, изјавио је министар просвјете Едуар Жефре.

Он је рекао да су 24 школе спаљене или опљачкане и да је 78 запослених у образовном систему повријеђено од почетка демонстрација.

Телевизија БФМТВ приказала је јутрос снимке сукоба полиције и ученика у Лилу, на сјеверу земље.

Протести и блокаде широм земље указују на напету друштвену атмосферу док Влада Француске покушава да усвоји буџет за наредну годину како би се смањио дефицит.

"Наш приоритет је да успоставимо ред", рекла је портпарол Владе Мод Брежон телевизији "Си-Ен њуз".

Протести су почели крајем септембра у средњој школи у предграђу Париза због недостатка наставника.

Око 5.000 људи, углавном тинејџера, ухапшено је широм земље од 28. септембра, а десетине су повријеђене. Штета на имовини је процијењена на десетине милиона евра, преноси Срна.

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Тагови :

Француска

Протести

Затворене школе

Средње школе

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