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Земљотрес погодио БиХ

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05.10.2026 12:35

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Земљотрес погодио БиХ
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 3,2 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 5. октобра 2026. године у 11.35 часова, на подручју Босне и Херцеговине.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 43.0845 и дужине 17.6228, на 32 километара од Мостара.

Потрес се осјетио и у сусједној Хрватској.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 6 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

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Тагови :

Земљотрес

Босна и Херцеговина

Рихтерова скала

Мостар

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