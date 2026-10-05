Земљотрес погодио БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 3,2 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 5. октобра 2026. године у 11.35 часова, на подручју Босне и Херцеговине.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 43.0845 и дужине 17.6228, на 32 километара од Мостара.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 19 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/X4Oz2IMJhg— EMSC (@LastQuake) October 5, 2026
Потрес се осјетио и у сусједној Хрватској.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 6 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
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