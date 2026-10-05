ЦИК ажурирао резултате: Убједљива предност Минића и Цвијановићеве

Резултати за предсједника Републике Српске: Саво Минић - 269.290 гласова, Бранко Блануша - 216.867, Рамиз Салкић - 9.019, Ћамил Дураковић - 5.886, Иван Бегић - 2.579, Игор Балукчић - 2.227.

Резултати за српског члана Предсједништва БиХ: Жељка Цвијановић – 284.934 гласова, Маринко Божовић – 136.799, Небојша Вукановић – 93.389.

Република Српска СНСД Лакташи однио увјерљиву побједу за све нивое власти

Резултати за НСРС: СНСД - 38,85 одсто, PSS - 14,12, СДС - 12,18, ДНС-НПС - 5,58, СП-ДЕМОС - 5,47, Уједињена Српска - 5,29.

Резултати за ПД ПС БиХ: СНСД 40,91 одсто, PSS - 15,10, СДС - 13,13, За правду и ред - 5,86, ДНС-НПС - 5,30.

Република Српска Блануша признао пораз: Могу да честитам Сави Минићу!

Важећих листића било је 493.862, а 49.850 неважећих.