Logo

ЦИК ажурирао резултате: Убједљива предност Минића и Цвијановићеве

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.10.2026 07:03

Коментари:

1
Избори
Фото: ATV

Централна изборна комисија БиХ објавила је ноћас нове ажуриране резултате избора од обрађених више од 90 одсто материјала.

Резултати за предсједника Републике Српске: Саво Минић - 269.290 гласова, Бранко Блануша - 216.867, Рамиз Салкић - 9.019, Ћамил Дураковић - 5.886, Иван Бегић - 2.579, Игор Балукчић - 2.227.

Резултати за српског члана Предсједништва БиХ: Жељка Цвијановић – 284.934 гласова, Маринко Божовић – 136.799, Небојша Вукановић – 93.389.

Мирослав Бојић

Република Српска

СНСД Лакташи однио увјерљиву побједу за све нивое власти

Резултати за НСРС: СНСД - 38,85 одсто, PSS - 14,12, СДС - 12,18, ДНС-НПС - 5,58, СП-ДЕМОС - 5,47, Уједињена Српска - 5,29.

Резултати за ПД ПС БиХ: СНСД 40,91 одсто, PSS - 15,10, СДС - 13,13, За правду и ред - 5,86, ДНС-НПС - 5,30.

Бранко Блануша

Република Српска

Блануша признао пораз: Могу да честитам Сави Минићу!

Важећих листића било је 493.862, а 49.850 неважећих.

Милорад Додик СНСД

Република Српска

Додик прогласио побједу: Помарисали смо све

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ЦИК БиХ

Избори 2026

Избори 2026.

Општи избори 2026

Жељка Цвијановић

Саво Минић

Резултати избора 2026

Коментари (1)

Више из рубрике

Изетбеговић: Нажалост нисам успио, али битно је да је СДА побиједила

БиХ

Изетбеговић: Нажалост нисам успио, али битно је да је СДА побиједила

10 ч

0
Драган Човић

БиХ

Човић: ХДЗ има снагу за деценије које долазе

10 ч

0
Комшић остао без мандата

БиХ

Комшић остао без мандата

11 ч

1
СДА убједљиво побиједила у Парламенту ФБиХ

БиХ

СДА убједљиво побиједила у Парламенту ФБиХ

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

12

Дјевојчица (12) убијена због паркинг мјеста

09

08

Трампов савјетник: Срби из Српске дигли глас у име истинске демократије

09

07

Медведев пред полуфинале: Новак је луд

09

02

У Српској рођено 19 беба

08

50

У дијелу БиХ почиње исплата пензија: Познати износи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима