Logo

Блануша признао пораз: Могу да честитам Сави Минићу!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 21:22

Коментари:

1
Бранко Блануша
Фото: Фејсбук

Јасно је да је Саво Минић нови предсједник Републике Српске, рекао је Бранко Блануша, предсједник СДС-а и кандидат ове партије за предсједника Републике Српске.

"Разлика је таква да је побједник Саво Минић. Могу да му честитам побједу. На нама је да радимо, али јасно је да је Саво Минић нови предсједник Српске", рекао је Блануша.

Подсјећамо, према резултатима ЦИК-а Саво Минић има више од 40.000 гласова више.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бранко Блануша

Саво Минић

Резултати избора 2026

Избори 2026

Коментари (1)

Више из рубрике

Игор Додик

Република Српска

Први пут на листи: Колико је Игор Додик освојио гласова

5 ч

1
Небојша Вукановић

Република Српска

Вукановић: Жао ми је што сам изгубио 20 година жртвујући се за овакав народ

5 ч

14
Предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић на конференцији за медије, 5. јула.

Република Српска

Колико тренутно Станивуковић има гласова

5 ч

4
Игор Додик

Република Српска

Игор Додик: Циљеви остварени, враћамо Бањалуку и Бијељину

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

51

СНСД Лакташи однио увјерљиву побједу за све нивое власти

23

31

Какви су резултати Владе Ђајића у бањалучкој Изборној јединици

22

38

Изетбеговић: Нажалост нисам успио, али битно је да је СДА побиједила

22

38

Само један у ТОП 5 није из СНСД-а: Ко од кандидата за НСРС има највише гласова

22

20

Јелена Тривић скупила 1.458 гласова, НФ далеко испод цензуса

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима