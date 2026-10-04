Блануша признао пораз: Могу да честитам Сави Минићу!

Аутор:АТВ редакција
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Јасно је да је Саво Минић нови предсједник Републике Српске, рекао је Бранко Блануша, предсједник СДС-а и кандидат ове партије за предсједника Републике Српске.
"Разлика је таква да је побједник Саво Минић. Могу да му честитам побједу. На нама је да радимо, али јасно је да је Саво Минић нови предсједник Српске", рекао је Блануша.
Подсјећамо, према резултатима ЦИК-а Саво Минић има више од 40.000 гласова више.
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