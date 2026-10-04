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Игор Додик: Циљеви остварени, враћамо Бањалуку и Бијељину

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04.10.2026 20:51

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Игор Додик
Фото: ATV

СНСД је остварио све циљеве постављене пред ове парламентарне изборе, поручио је организациони секретар странке и носилац листе за Народну скупштину Српске у Изборној јединици 3 Игор Додик.

"Сви циљеви су остварени. Враћамо Бањалуку, враћамо Бијељину. То је нешто што ћемо у наредном мандату да вратимо", поручио је Игор Додик.

Изразио је велику захвалност свим сарадницима који су допринијели овој побједи.

Такође, поручио је да је ово резултат рада свих мјесних одбора.

Подсјећамо, предсједник СНСД-а Милорад Додик прогласио је побједу кандидата ове странке на парламентарним изборима.

Детаљи на линку у наставку.

Милорад Додик СНСД

Република Српска

Додик прогласио побједу: Помарисали смо све

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Тагови :

Игор Додик

СНСД

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Избори 2026

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