ЦИК објавио прве резултате: Минић надомак побједе

Аутор:Стеван Лулић
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске надомак је побједе на данашњим изборима, подаци су Централне изборне комисије БиХ.
Из ЦИК-а је саопштено да је до сада обрађено 80 одсто гласова, а Минић има предност преко 40. хиљада гласова.
Како се наводи, Минић је за сада добио повјерење 202.245 грађана, док је његов први пратилац СДС-ов Бранко Блануша добио 160.936 гласова.
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