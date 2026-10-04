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ЦИК објавио прве резултате: Минић надомак побједе

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04.10.2026 20:19

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Резултати за предсједника на 80 одсто
Фото: атв

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске надомак је побједе на данашњим изборима, подаци су Централне изборне комисије БиХ.

Из ЦИК-а је саопштено да је до сада обрађено 80 одсто гласова, а Минић има предност преко 40. хиљада гласова.

Како се наводи, Минић је за сада добио повјерење 202.245 грађана, док је његов први пратилац СДС-ов Бранко Блануша добио 160.936 гласова.

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Тагови :

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Избори 2026

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