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СДА убједљиво побиједила у Парламенту ФБиХ

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04.10.2026 21:20

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СДА убједљиво побиједила у Парламенту ФБиХ

На основу 89.45 одсто пребројаних гласова за Парламент Федерације Босне и Херцеговине, највећи број гласова остварила је СДА освојивши више од 30 одсто, а СДП је освојио 15,27 одсто док је ХДЗ освојио 13,89 одсто гласова.

Увидом у тренутне податке, СДА је убједљиво на првом мјесту са 212.506 гласова, што представља 30,63 одсто укупне подршке бирача. На другом мјесту налази се Социјалдемократска партија БиХ (СДП), којој је повјерење дало 105.959 бирача, односно 15,27 одсто.

Трећу позицију заузима коалиција окупљена око ХДЗ-а БиХ (ХДЗ БиХ, ХСС СР, ХСП БиХ, ХКДУ, ХСП АС, ХДУ, ХСП ХБ, ХРАСТ), која је освојила 96.380 гласова или 13,89 одсто.

Добар резултат биљежи и Странка за Босну и Херцеговину (СБиХ), која се позиционирала на четврто мјесто са освојених 62.270 гласова, односно 8,97 одсто.

Слиједи коалиција Народ и правда, СДБиХ и СПУБиХ са 45.143 гласа или 6,51 одсто, док коалиција Жељко Комшић – За грађанску државу (ДФ/ГС) тренутно има 41.846 гласова, односно 6,03 одсто.

Када је ријеч о осталим странкама које су оствариле значајнији резултат, изборни праг прелазе и НЕС БиХ са партнерима, са освојених 28.018 гласова или 4,04 одсто, те Наша странка, за коју је гласало 26.659 грађана, односно 3,84 одсто.

Испод изборног прага тренутно су Коалиција ХДЗ 1990 са 3,39 одсто гласова, СББ – Фахрудин Радончић са 1,29 одсто, Босанскохерцеговачка иницијатива – Касумовић Фуад са 1,17 одсто, као и остали политички субјекти са око један одсто подршке.

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Тагови :

ФБиХ

СДА

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