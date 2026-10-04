Човић: ХДЗ има снагу за деценије које долазе

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ХДЗ БиХ има енергију и снагу за деценије које долазе и наставиће да дјелује за добро хрватског народа и БиХ, изјавио је предсједник ове странке Драган Човић.
"ХДЗ има своју енергију и снагу коју може преносити кроз вријеме, као што смо то чинили протеклих 36 година, па тако и у годинама које долазе", рекао је Човић након објављивања првих прелиминарних изборних резултата општих избора у БиХ.
Он је захвалио бирачима, члановима и симпатизерима странке, као и свима који вјерују у пројекат ХДЗ-а БиХ као будућност БиХ, преноси Срна.
Човић је захвалио и партнерима у ХНС-у на стрпљењу, уважавању и вјеровању да заједно могу направити много.
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