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Човић: ХДЗ има снагу за деценије које долазе

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04.10.2026 22:15

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Драган Човић
Фото: ATV

ХДЗ БиХ има енергију и снагу за деценије које долазе и наставиће да дјелује за добро хрватског народа и БиХ, изјавио је предсједник ове странке Драган Човић.

"ХДЗ има своју енергију и снагу коју може преносити кроз вријеме, као што смо то чинили протеклих 36 година, па тако и у годинама које долазе", рекао је Човић након објављивања првих прелиминарних изборних резултата општих избора у БиХ.

Он је захвалио бирачима, члановима и симпатизерима странке, као и свима који вјерују у пројекат ХДЗ-а БиХ као будућност БиХ, преноси Срна.

Човић је захвалио и партнерима у ХНС-у на стрпљењу, уважавању и вјеровању да заједно могу направити много.

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Тагови :

ХДЗ БиХ

Избори 2026

Босна и Херцеговина

Драган Човић

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