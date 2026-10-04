Цвијановић: Ово побједа је круна

Аутор:АТВ редакција
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Нови-стари српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић захвалила се бирачима у Републици Српској и поручила да је ова побједа круна СНСД-а.
"Ова побједа је круна поготово гледајући како су нас оптуживали током претходних година како су неки други покрадени. Сада се показало да је СНСД снага Републике Српске", поручила је Цвијановић.
Она се захвалила грађанима на стрпљењу и издржљивости и упутила честитке и Сави Минићу који је побиједио на изборима за предсједника Републике Српске.
"Нећу издати интересе Републике Српске, увијек ћу имати на уму потребу свакога ко живи овдје. Захвална сам свим активистима, ово је велика побједа политике СНСД-а на челу са Милорадом Додиком. Партија и појединачне кандидатуре су показале своју моћ", рекла је Цвијановић.
Она поручује да је политика СНСД-а стабилна и јака Република Српска, одбрањена на међународном плану и код куће.
"Наставићемо да јачамо позицију Српске на међународном плану, то ће бити моја обавеза. То ће бити један од приоритетних задатака", рекла је Цвијановић.
Кандидат СНСД-а Жељка Цвијановић остварила је увјерљиву побједу на изборима за српског члана Предсједништва БиХ. Њени противкандидати, СДС-ов Маринко Божовић и лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић нису заједно имали гласова колико Цвијановић сама.
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