Већ стигли први прелиминарни резултати данашњих избора

Аутор:АТВ редакција
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Већина бирачких мјеста на Општим изборима у БиХ затворено је у 19 сати, а већ пристижу први прелиминарни резултати.
Федерални медији објавили су неке резултате на јако малом узорку за хрватског и бошњачког члана Предсједништва БиХ.
Према тим резултатима, Даријана Филиповић има малу предност у трци за хрватског члана Предсједништва.
Када је у питању борба за члана Предсједништва из реда Бошњака, на нешто више од 3.000 пребројаних гласова, у предности је Денис Бећировић испред Бакира Изетбеговића.
Напомињемо да су ово први прелиминарни и незванични резултати на основу јако малог броја пребројаних гласова.
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