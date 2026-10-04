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Већ стигли први прелиминарни резултати данашњих избора

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04.10.2026 19:27

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Већ стигли први прелиминарни резултати данашњих избора
Фото: Facebook/ Darijana Filipović

Већина бирачких мјеста на Општим изборима у БиХ затворено је у 19 сати, а већ пристижу први прелиминарни резултати.

Федерални медији објавили су неке резултате на јако малом узорку за хрватског и бошњачког члана Предсједништва БиХ.

Према тим резултатима, Даријана Филиповић има малу предност у трци за хрватског члана Предсједништва.

Када је у питању борба за члана Предсједништва из реда Бошњака, на нешто више од 3.000 пребројаних гласова, у предности је Денис Бећировић испред Бакира Изетбеговића.

Напомињемо да су ово први прелиминарни и незванични резултати на основу јако малог броја пребројаних гласова.

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Тагови :

Избори 2026

Резултати избора 2026

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