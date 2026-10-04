Logo

Шта ако буде гужва на бирачком мјесту у 19 сати

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 18:26

Коментари:

0
Ово је једно од највећих бирачких мјеста у Требињу гдје има 954 гласача. До 11 часова је изашло 14,6 одсто.
Фото: АTV

Док се на појединим бирачким мјестима према информацијама с терена стварају гужве, вриједи подсјетити како су из Централне изборне комисије БиХ раније обавијестили да ће сви бирачи који се у 19 сати затекну на бирачком мјесту моћи гласати.

Бирачи који су стигли до бирачког мјеста прије званичног затварања неће бити враћени, без обзира на то колико се чека. Према утврђеним правилима, у 19:00 сати један од чланова бирачког одбора стаје на крај постојећег реда како би означио посљедњег бирача који је стигао на вријеме.

Тиме се гарантује да нико ко је дошао прије истека рока не буде ускраћен за своје бирачко право. Самим тим грађани који се затекну у гужви не требају напуштати редове и одустати од гласања.

Према посљедњем извјештају Централне изборне комисије БиХ, до 17:00 сати своје гласачко право искористило је 32,20 одсто уписаних бирача. Званични подаци о укупној излазности током цијелог изборног дана биће саопштени недуго након што се затворе сва биралишта и обраде подаци са терена.

За разлику од ранијих изборних циклуса када су се први званични подаци чекали до касних ноћних сати или поноћи, ЦИК БиХ је потврдио да ће прве прелиминарне и непотпуне резултате, као и укупну излазност, саопћити на ванредној прес конференцији заказаној већ за 20:00 сати.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Избори 2026

Коментари (0)

Више из рубрике

Скенирање личне карте на изборима 2026.

БиХ

Нови подаци: До 17 сати гласало 32,20 одсто бирача

2 ч

0
Избори

БиХ

Траже понављање у Брчком: Нема листића за Српску, дуплирани за ФБиХ

2 ч

0
Избори

БиХ

Не ради скенер на Шумарском факултету, није могуће гласање

2 ч

0
Скенирање личне карте на изборима 2026.

БиХ

Мостар: На изборе изашло 29,75 посто бирача

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

49

Огласио се Додик: Подијелио фотографију са Минићем и послао поруку

19

49

Добој прогласио побједу Минића и Цвијановић

19

46

У овој школи забрањени су мобилни телефони: Ученици негодују, родитељи поздрављају одлуку

19

44

Саво Минић повећава предност, разлика скоро 20.000 гласова

19

37

Ковачевић: Минић и Цвијановић у великој предности

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима