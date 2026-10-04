Шта ако буде гужва на бирачком мјесту у 19 сати

Аутор:АТВ редакција
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Док се на појединим бирачким мјестима према информацијама с терена стварају гужве, вриједи подсјетити како су из Централне изборне комисије БиХ раније обавијестили да ће сви бирачи који се у 19 сати затекну на бирачком мјесту моћи гласати.
Бирачи који су стигли до бирачког мјеста прије званичног затварања неће бити враћени, без обзира на то колико се чека. Према утврђеним правилима, у 19:00 сати један од чланова бирачког одбора стаје на крај постојећег реда како би означио посљедњег бирача који је стигао на вријеме.
Тиме се гарантује да нико ко је дошао прије истека рока не буде ускраћен за своје бирачко право. Самим тим грађани који се затекну у гужви не требају напуштати редове и одустати од гласања.
Према посљедњем извјештају Централне изборне комисије БиХ, до 17:00 сати своје гласачко право искористило је 32,20 одсто уписаних бирача. Званични подаци о укупној излазности током цијелог изборног дана биће саопштени недуго након што се затворе сва биралишта и обраде подаци са терена.
За разлику од ранијих изборних циклуса када су се први званични подаци чекали до касних ноћних сати или поноћи, ЦИК БиХ је потврдио да ће прве прелиминарне и непотпуне резултате, као и укупну излазност, саопћити на ванредној прес конференцији заказаној већ за 20:00 сати.
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