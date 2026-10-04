Мостар: На изборе изашло 29,75 посто бирача

Аутор:АТВ редакција
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На изборе у Мостару до 15 сати изашло је 29,75 одсто бирача, односно своје право гласа до сада је искористио 30.011 бирач, потврђено је за Фену из Градске изборне комисије (ГИК) Мостар.
Право гласа у Мостару има укупно 100.878 регистрованих бирача.
Како су казали из ГИК-а, до сада нису забиљежене неправилности те изборни процес на бирачким мјестима протиче уредно.
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