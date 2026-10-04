Страначки активисти дијелили промотивни материјал код биралишта, полиција га одузела

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Изборни дан на подручју Кантона Сарајево до подне протиче у безбједном окружењу, а полиција није евидентирала ниједан случај нарушавања безбједности који би могао угрозити сам изборни процес, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.
Полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС до 12 сати реаговали су на неколико позива грађана који су се односили на ситуације за које су позиватељи сматрали да нису у складу с правилима која важе током изборног дана.
Ипак, ниједна од евидентираних ситуација, према информацијама МУП-а КС, није представљала безбједносну пријетњу изборном процесу.
На подручју општине Центар забиљежена је једна полицијска интервенција због вербалних несугласица између чланова изборне комисије.
Полиција је о овом случају сачинила службену забиљешку.
Три интервенције забиљежене су на подручју општине Илијаш.
У два случаја полицији је пријављено да страначки активисти дијеле промотивни материјал у близини бирачких мјеста. У оба случаја спорни материјал је одузет по прекршајном основу.
Трећа интервенција односила се на бирача који је вербално негодовао због, како је наведено у саопштењу, "нејасне процедуре гласања".
Полицијски службеници упозорили су га на обавезу поштовања јавног реда и мира.
На подручју осталих општина у Кантону Сарајево до 12 сати нису евидентиране полицијске интервенције повезане с изборним даном.
Из МУП-а КС поручују да изборни процес на подручју Кантона Сарајево протиче у сигурном окружењу, преноси Н1.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
49
19
49
19
46
19
44
19
37
Тренутно на програму