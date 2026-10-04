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Страначки активисти дијелили промотивни материјал код биралишта, полиција га одузела

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04.10.2026 15:03

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Изборне технологије. Избори 20026.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Изборни дан на подручју Кантона Сарајево до подне протиче у безбједном окружењу, а полиција није евидентирала ниједан случај нарушавања безбједности који би могао угрозити сам изборни процес, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.

Полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС до 12 сати реаговали су на неколико позива грађана који су се односили на ситуације за које су позиватељи сматрали да нису у складу с правилима која важе током изборног дана.

Ипак, ниједна од евидентираних ситуација, према информацијама МУП-а КС, није представљала безбједносну пријетњу изборном процесу.

Вербалне несугласице у Центру

На подручју општине Центар забиљежена је једна полицијска интервенција због вербалних несугласица између чланова изборне комисије.

Полиција је о овом случају сачинила службену забиљешку.

У Илијашу одузет промотивни материјал

Три интервенције забиљежене су на подручју општине Илијаш.

У два случаја полицији је пријављено да страначки активисти дијеле промотивни материјал у близини бирачких мјеста. У оба случаја спорни материјал је одузет по прекршајном основу.

Трећа интервенција односила се на бирача који је вербално негодовао због, како је наведено у саопштењу, "нејасне процедуре гласања".

Полицијски службеници упозорили су га на обавезу поштовања јавног реда и мира.

На подручју осталих општина у Кантону Сарајево до 12 сати нису евидентиране полицијске интервенције повезане с изборним даном.

Из МУП-а КС поручују да изборни процес на подручју Кантона Сарајево протиче у сигурном окружењу, преноси Н1.

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Тагови :

избори

aktivisti

Илијаш

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