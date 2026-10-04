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Невјероватни Ђоковић срушио Зверева послије преокрета!

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04.10.2026 15:53

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Невјероватни Ђоковић срушио Зверева послије преокрета!
Фото: Tanjug / AP / Achmad Ibrahim

Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, пласирао се у полуфинале турнира у Пекингу након што је у три сета (4:6, 6:4, 6:4) савладао Александра Зверева.

Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, пласирао се у полуфинале турнира у Пекингу победом против Саше Зверева резултатом 4:6, 6:4, 6:4.

Није Новак Ђоковић добро отворио дуел и већ је први поен показао да ће српски ас имати проблема. Најприје га је мучио сервис, меч је отворио дуплом грешком, а то је Саша Зверев искористио да већ у првом гему дође до брејка.

У наставку је Новак сервирао знато боље и без проблема је долази до гемова, али није имао одговор са сервис противника и никако није успеовао да дође до прилике за брејк.

Како је сет одмицао, а Новаку понестајало времена тако је све више и нападао сервис другог тенисера свијета. У десетом гему коначно је српски ас изборио две брејк лопте, али Зверев је рутински спасао обе и потом дошао до сета.

Други сет донио је још стабилнији Новаков сервис. Обојица тенисера играли су по истом шаблону док их је перфектно слушао сервис. У овом периоду Ђоковић је одиграо и један од најбољих поена ове сезоне.

Први је попустио Новак и поново је први запријетио Зверев, али овога пута најбољи тенисер свих времена спасао је брејк лопту.

Услиједили су проблеми на Сашин сервис први пут у сету. Други рекет света изгубио је само један поен послије првог сервиса и брејк је био готово немогућа мисија, али не и за Ђоковића који га је напао и дошао до две шансе за брејк, а уједно и сет.

Прву је искористио Новак и на тај начин одвео овај сусрет у трећи сет.

Српског аса мучио је први сервис у раној фази трећег сета па је тако у трећем гему Зверев дошао до прилике за брејк. Када је било најпотребније сервис се вратио и помогао Новаку да спаси гем.

Послије тог гема Новак је поправио сервис и играо је све боље. Снажно и силовито је нападао у сваком свом сервис гему и његов тенис током тог периода био је вјероватно на највишем нивоу ове сезоне.

У деветом гему Новак је дошао до меч лопте, али је послије силовите размене Саша успио да остане у мечу.

Ипак, само још који минут јер је српски ас дошао до нове прилике коју је искористио.

Српски ас ће се за мјесто у финалу борити против Данила Медведева, руског тенисера.

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Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

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