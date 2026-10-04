Невјероватни Ђоковић срушио Зверева послије преокрета!

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, пласирао се у полуфинале турнира у Пекингу након што је у три сета (4:6, 6:4, 6:4) савладао Александра Зверева.
Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, пласирао се у полуфинале турнира у Пекингу победом против Саше Зверева резултатом 4:6, 6:4, 6:4.
Није Новак Ђоковић добро отворио дуел и већ је први поен показао да ће српски ас имати проблема. Најприје га је мучио сервис, меч је отворио дуплом грешком, а то је Саша Зверев искористио да већ у првом гему дође до брејка.
У наставку је Новак сервирао знато боље и без проблема је долази до гемова, али није имао одговор са сервис противника и никако није успеовао да дође до прилике за брејк.
Како је сет одмицао, а Новаку понестајало времена тако је све више и нападао сервис другог тенисера свијета. У десетом гему коначно је српски ас изборио две брејк лопте, али Зверев је рутински спасао обе и потом дошао до сета.
Други сет донио је још стабилнији Новаков сервис. Обојица тенисера играли су по истом шаблону док их је перфектно слушао сервис. У овом периоду Ђоковић је одиграо и један од најбољих поена ове сезоне.
Први је попустио Новак и поново је први запријетио Зверев, али овога пута најбољи тенисер свих времена спасао је брејк лопту.
Услиједили су проблеми на Сашин сервис први пут у сету. Други рекет света изгубио је само један поен послије првог сервиса и брејк је био готово немогућа мисија, али не и за Ђоковића који га је напао и дошао до две шансе за брејк, а уједно и сет.
Прву је искористио Новак и на тај начин одвео овај сусрет у трећи сет.
Српског аса мучио је први сервис у раној фази трећег сета па је тако у трећем гему Зверев дошао до прилике за брејк. Када је било најпотребније сервис се вратио и помогао Новаку да спаси гем.
Послије тог гема Новак је поправио сервис и играо је све боље. Снажно и силовито је нападао у сваком свом сервис гему и његов тенис током тог периода био је вјероватно на највишем нивоу ове сезоне.
У деветом гему Новак је дошао до меч лопте, али је послије силовите размене Саша успио да остане у мечу.
Ипак, само још који минут јер је српски ас дошао до нове прилике коју је искористио.
Српски ас ће се за мјесто у финалу борити против Данила Медведева, руског тенисера.
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