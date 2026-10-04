Ђоковић и Зверев у четвртфиналу Пекинга

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић и Александер Зверев одмјериће снаге 15. пут у каријери, а први пут још од Ролан Гароса 2025. када је Србин био бољи. Други и једанаести тенисер свијета изаћи ће на терен од 13.00 часова.
Новак Ђоковић и Александер Зверев састаће се у четвртфиналу турнира у Пекингу, у њиховом 15. међусобном дуелу. Српски тенисер у досадашњим сусретима води са 9:5, али су посљедња четири окршаја донијела по двије побједе на обје стране, па је јасно да Новака очекује тежак задатак против њемачког аса.
Ђоковић је до четвртфинала стигао послије два захтјевна меча. На старту је савладао Нуна Боржеса са 6:3, 7:6 (7:2), а током другог сета осетио је физичке проблеме и затражио медицински тајм-аут. Ипак, успио је да остане концентрисан и у тај-брејку ријеши сет у своју корист.
У другом колу Новак је морао да направи преокрет против Кинеза Буа Јунчаокеа. Млади домаћи тенисер освојио је први сет са 6:4, али је Ђоковић послије велике борбе добио други у тај-брејку. Исцрпљујући сет оставио је трага на Буу, што је српски тенисер искористио и трећи сет добио убједљиво са 6:2.
Побједа над Боржесом била је Ђоковићев 30. тријумф у Пекингу у исто толико мечева. Српски шампион је у главном граду Кине наступао шест пута и сваки пут освајао титулу - 2009, 2010, 2012, 2013, 2014. и 2015. године. Са шест трофеја Новак је рекордер турнира, а сада га очекује дуел са једним од најтежих могућих противника.
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Зверев је до четвртфинала стигао знатно брже. У првом колу савладао је Камерона Норија са 7:6 (7:1), 6:4, док је у осмини финала био изузетно убједљив против Шанга Јунченга. За само 55 минута славио је са 6:0, 6:3 и сачувао снагу за окршај са Ђоковићем.
Њемачки тенисер има сезону из снова иза себе у којој је освојио Ролан Гарос и Ју-Ес опен што су му први гренд слем трофеји у каријери.
Ово ће бити њихов први сусрет у Пекингу. На бетону је Ђоковић успјешнији и води са 7:4, док је на шљаци његов скор против Зверева 2:1.
Посљедњи пут састали су се на Ролан Гаросу 2025. године. Зверев је тада освојио први сет, али је Ђоковић направио преокрет и добио наредна три за побједу од 3:1.
Пекинг тако доноси још један велики дуел двојице тенисера који се добро познају. Ђоковић ће покушати да настави низ побједа у кинеској престоници и направи још један корак ка седмом трофеју, док ће Зверев тражити пут до побједе над рекордером турнира.
(РТС)
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