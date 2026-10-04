Зафрановић: Без Додика и Српске овај филм не би био направљен

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Режисер филма "Златни рез 42 - Дјеца Козаре" Лордан Зафрановић рекао је у Бањалуци, након премијере филма о страдању српског народа у Независној Држави Хрватској, да се једноставно морала рећи истина.
Зафрановић је истакао да овај филм посвећује свим жртвама, напомињући да у поткозарском крају нема куће која нема неку од жртава убијену на свиреп начин, на начин који није људски.
"Ја сам се стидио у оном моменту кад сам видио ствари, и документе, и фотографије, кад сам чуо свједочанства, постидио сам се да сам човјек, да сам те врсте. Овај филм је направљен искрено, ја више од овога нисам могао", поручио је Зафрановић.
Он је рекао да је ово био један од првих филмова гдје му се нико није мијешао у посао.
"Нико није долазио као продуцент, или као политика, или као цензор да нешто избацим, скратим, или другачије направим, него сам радио потпуно слободан овај филм. А радио сам га захваљујући и Републици Српској", рекао је Зафрановић.
Зафрановић је истакао да је вечерас у Бањалуци осјетио велико струјање неке чудесне доброте и захвале свима који су правили овај филм.
"Било је доста тешких тренутака, тешко рађање, али он је рођен, он сада креће у свет, видећемо на који начин ће бити испраћен и где ће све да допре. Али, то је судбина сваког филма", рекао је Зафрановић новинарима.
Он је додао да је филм радио не напуштајући свој ауторски свијет, али ипак за широку публику, да свако ко га буде гледао зна гдје се налази Јасеновац и шта се у Јасеновцу заправо десило.
"Тако да ће овај филм отворити поново питање Јасеновца. Биће пуно противника, јер се нагомилало тих ревизиониста колико вам душа хоће. Тако да ће бити и великог вријеђања и великих пљувања. Биће и похвала, наравно", рекао је Зафрановић који је посебну захвалност за помоћ и подршку упутио предсједнику Милораду Додику.
"Захваљујем Републици Српској, која је овде учествовала скоро са трећином средстава за овај филм. Без Републике Српске овај филм не би био направљен, не би био створен", рекао је Зафрановић.
Он је додао да ће филм имати врло тежак пробој посебно у Европи, која је, како је рекао, "заправо крива за све ово што се десило у Другом свјетском рату".
Он је захвалио и комплетној филмској екипи, као и свим преживјелим јасеновачким логорашима, истичући да би свака њихова прича могла бити посебан филм.
Бањалучкој премијери филма "Златни рез 42 - Дјеца Козаре", која је одржана у Спортском центру "Борик", присуствовала је и глумачка екипа, која је истакла да је било задовољство тешко, али племенито радити на овом пројекту.
Премијери су присуствовали предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Стеванић, предсједник Милорад Додик, вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић, као и бројни представници политичког, друштвеног и културног живота Српске, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Култура
17 ч0
Култура
20 ч0
Култура
1 седм0
Култура
1 седм0
Најновије
Најчитаније
10
38
10
36
10
30
10
22
10
14
Тренутно на програму