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Данас у Српској сунчано, прољећне температуре

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04.10.2026 07:29

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Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће, након ведрог и хладног јутра, бити претежно сунчано и топло вријеме, а максимална температура ваздуха биће 28 степени Целзијусових.

Јутрос око ријека и по котлинама понегдје има пролазне магле, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб и промјенљив, током дана повремено умјерен, сјевероисточни вјетар.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак, Рибник и Рудо, два, Бијељина, Приједор, Зеница и Чемерно три, Бањалука, Добој, Сарајево, Нови Град и Билећа четири, Мркоњић Град пет, Требиње 12, Мостар 14 и Неум 16 степени Целзијусових, преноси Срна.

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