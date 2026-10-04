Данас у Српској сунчано, прољећне температуре

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће, након ведрог и хладног јутра, бити претежно сунчано и топло вријеме, а максимална температура ваздуха биће 28 степени Целзијусових.
Јутрос око ријека и по котлинама понегдје има пролазне магле, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб и промјенљив, током дана повремено умјерен, сјевероисточни вјетар.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Хан Пијесак, Рибник и Рудо, два, Бијељина, Приједор, Зеница и Чемерно три, Бањалука, Добој, Сарајево, Нови Град и Билећа четири, Мркоњић Град пет, Требиње 12, Мостар 14 и Неум 16 степени Целзијусових, преноси Срна.
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