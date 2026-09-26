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Бред Пит о новом филму: 'Спустио сам сценарио и почео да се гушим од емоција'

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26.09.2026 18:59

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Бред Пит стиже на свјетску премијеру филма „Срце звери“ у сриједу, 16. септембра 2026. године, у амфитеатру FirstBank у Френклину, Тенеси.
Фото: Tanjug/AP Photo/George Walker IV

Амерички глумац Бред Пит изјавио је да га је сценарио за филм "Срце звијери" емотивно погодио до те мјере да је, након читања, заплакао, док је снимање описао као једно од физички и емоционално најзахтјевнијих искустава у својој каријери.

У филму, који је режирао Дејвид Ајер, Пит тумачи бившег војника Џејмса Белмонта, који са својим псом Одином одлази у дивљину Аљаске, гдје њихово путовање прераста у борбу за преживљавање након низа опасних догађаја.

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- Спустио сам сценарио и почео помало да се гушим од емоција - рекао је Пит за магазин "Ентернтејмент викли", додајући да се повукао како би на миру заплакао.

Према његовим ријечима, пошто га је прича толико снажно погодила, желио је да испита могућност да је пренесе на филм.

У филму Питовог псећег партнера Одина игра њемачки овчар Убер, којем је ово глумачки деби. Убер је претходно био пас обучен за потрагу и спасавање, а након пензионисања враћен је у службу како би учествовао у снимању. Пит је рекао да је рад са псом текао природно, дијелом захваљујући његовом дугогодишњем искуству са псима.

- Било је питање тренинга и жеље да он вјерује мени колико ја вјерујем њему - рекао је Пит, уз шалу да је током снимања морао да буде и глумац и тренер паса.

Режисер Дејвид Ајер, који је са Питом претходно радио на филму "Бијес", рекао је да је сценарио Камерона Александера на њега оставио снажан утисак и да је већ на половини читања схватио да жели да режира филм, преноси Танјуг.

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Ајер је снимање описао као најтежи пројекат у својој каријери, наводећи да је једноставност приче захтјевала посебну пажњу и прецизност. Снимање је трајало девет недјеља и одвијало се у тешким условима, далеко од уобичајених погодности филмског сета. Екипа се суочавала са хладноћом, кишом, блатом, стрмим теренима и захтевним физичким сценама. Пит је навео да је сваки дан снимања био физички напоран, али да је искуство на крају било "велика награда".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Бред Пит

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