Тениска носталгија у Приједору

Аутор:АТВ редакција
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Дрвени рекети, бијела опрема, љубитељи тениса и елеганција. Прича која је почела 2014. године на стогодишњицу играња тениса у овом граду, ове године прославља свој мали јубилеј и враћа све љубитеље овог спорта у златно доба.
"Мени је сваке године феноменалан осјећај кад се овај турнир одржава зато што нас врати у прошло вријеме. Ми чланови клуба једва чекао одржавање овог турнира, поносни смо на ово јер је ово јединствено у Босни и Херцеговини нема нигд је овакав турнир. То је негд је враћање у прошлост, мало промовисање нашег клуба и баш уживамо у овоме", каже Јелена Ђукановић из Приједора.
Игра се дрвеним рекетима и захтјева посебну тактику. Мечеви трају дуже, темпо је другачији а сваки поен тражи више прецизности и стрпљења него у модерном тенису.
"Игра је спорија није тако захтевна игра се лакше са овим рекетом за нас који играмо са правим рекетом. Занимљиво је, тако да се лакше играмо једни са другим, можемо се успорити један са другим", рекао је Симон Градишар из Словеније.
Са дрвеним рекетима у рукама, учесници свих генерација одају почаст пионирима који су између два свјетска рата утемељили овај спорт у граду Приједору.
"Јединствен и уникатан ја мислим турнир и спортски догађај, а ја бих додао и културни догађај у граду Приједору који практично уз спортски дух и све оно што спорт доноси његује и специфичну културу сјећања на једну бриљантну сјајну генерацију Приједорчана наших суграђана, који су негдје давно тамо између два свјетска рата започели играти тенис у Приједору и практично утемељили овај клуб и овај спорт на овим просторима", рекао је Горан Новић, предсједник Тенис клуба "Др. Младен Стојановић“, Приједор.
Осим промоције спорта и здравог начина живота, ова манифестација од великог је значаја за град Приједор.
"Заиста је лијепо вид јети све ове људе из цијеле бивше нам земље који дођу овд је и уживају у тенису. Наравно основни циљ оваквих манифестација јесте прије свега промоција тениса као спорта, потом здравих стилова живота и навика али и оно свакако што је незаобилазно јесте туристичка промоција", истиче Александар Миљешић, начелник Одјељења за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације града Приједора.
Својеврсна ревија тениске елеганције и традиције још једном је на шљаци ујединила генерације љубитеља овог спорта и пријатеља клуба.
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