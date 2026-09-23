Повратак Јаника Синера под велом мистерије, човјек који зна детаље открио једну ствар која брине

Аутор:АТВ редакција
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Повратак Јаника Синера на тениске терене и даље је под знаком питања. Први тенисер свијета пропустио је Синсинати и Ју-ес Опен, а иако је поново почео да тренира у Монте Карлу, још нема потврде када ће се вратити такмичењима.
О његовом стању говорио је селектор Италије Филипо Воландри, који је открио да Синер већ око десет дана тренира и постепено повећава оптерећење.
"Оптерећења се постепено повећавају. Према информацијама које имам, знам да тренира и да је добро", рекао је Воландри.
Једно од главних питања је да ли ће Синер бити спреман за турнир у Пекингу наредне недјеље, који је освојио прошле године. Воландри није желио да лицитира датумом повратка, али је јасно ставио до знања да је најважније да се Италијан потпуно опорави.
Тенис
Синеру речено да не тренира до даљег
"За њега је приоритет да се врати на 100 одсто и треба му онолико времена колико му је потребно да то учини. Послије тога ћемо обавити све потребне разговоре", поручио је селектор Италије.
Синеров повратак у Пекинг зато још није потпуно искључен, али је из Воландријевих ријечи јасно да се неће журити. Уколико пропусти турнир у Кини, Синер би могао да се фокусира на завршницу сезоне у Европи, коју чине турнири у Бечу и Паризу, АТП финале, а потом и Дејвис куп.
(Телеграф)
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