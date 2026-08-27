Синеру речено да не тренира до даљег

Аутор:АТВ редакција
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Први тенисер свијета Јаник Синер најмање до 6. септембра неће моћи да ради и тренира, по препоруци љекара.
Њему је послије нових прегледа десног кољена препоручен потпуни одмор од сваке врсте тренинга, а истовремено Италијан наставља да се опоравља од проблема због којег је отказао учешће на УС Опену.
Синер је, наиме, обавио нове прегледе у Торину, гдје му је речено да мирује наредних десет дана. Према информацијама италијанских медија, на прегледу није утврђена руптура, али упала десног кољена још није потпуно санирана.
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"Газета дело Спорт" пише да су резултати прегледа навели Синера да током ове недјеље потпуно мирује, а није искључено да период без рекета буде продужен и током наредне.
Најранији датум за повратак тениским тренинзима тренутно је 6. септембар.
Синер би тада требало поново да почне да ради на терену уколико стање десног кољена буде боље.
(б92)
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