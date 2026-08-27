Вирус опет забрињава: Како да препознате морбиле?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мале богиње или морбили поново су здравствена претња иако за овај вирус дуго постоји вакцина, због мањег одзива за вакцинацију, повремено се јављају нови случајеви у Србији, а протекле недјеље регистрован је још један.
Да је вакцинација неопходна апеловала је Верица Јовановић, директорка Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" истичући да је епидемиолошка ситуација у Србији за сада стабилна.
Морбилли, мале богиње, јесу вирусно, веома заразно обољење из групе осипних грозница, које се клинички манифестује запаљенским променама на вежњачама, слузокожи дисајних органа и појавом оспе која се шири сукцесивно од лица и врата, на труп и екстремитете, пише Стетоскоп.
Вирус Морбилла спада у род Морбилливирус, а у породицу Парамyxовиридае. То су РНК вируси са полиморфним, по правилу грубо јајастим, али понекад и филаментозним вирионом 150-300 нм у дијаметру.
Геном се састоји од једноланчане РНК. Имају двослојну липидну мембрану. Вирус је неотпоран у спољашњој средини и брзо га уништавају температура, струјања ваздуха, директна сунчева свјетлост и хемијске супстанце.
Резервоар инфекције је човјек, извор инфекције је назофарингеални секрет оболеле особе. Пут ширења инфекције је капљични, а улазна врата инфекције су слузокоже коњуктива и горњих партија респираторног тракта.
Инкубација код морбила је устаљења и износи 10 - 11 дана. Протиче без симптома, а у последњој трећини инкубационог периода болесник је инфективан.
Катарални стадијум - представља почетак болести и одликује се катаралним променама на слузокожи коњуктива, носа и нижих дијелова дисајних путева. Траје 3-4 дана, почиње постепено са знацима опште инфекције. Температура постепено расте, болесник је малаксао, уморан, нерасположен, без апетита.
Тегобе се сваког дана појачавају и при крају катаралног стадијума јављају се специфични знаци болести. Копликове мрље се јављају на букалној слузокожи и имају изглед посутог гриза на хиперемичној слузокожи, нескдају се и чврсто су спојене са слузокожом. Јављају се при крају катаралног стадијума, обично 36 часова пре појаве оспе, одржавају се 11-24 часа.
Регион
Држава из региона прогласила епидемију морбила
Објективним прегледом, налази се коњуктивитис, ринитис, кожа лица је бледа, слузокожа ждрела и тонзила је хиперемична. Није присутна оспа по кожи, али не меком непцу се може видети енантем.
Осипни стадијум - при крају катаралног стадијума настаје краткотрајно побољшање, а затим погоршање са порастом тјелесне температуре и општим знацима болести.
Оспа је водећи клинички симптом. Јавља се најприје на кожи главе иза ушију, а затим истог дана захвата кожу лица и врат. Шири се од главе према доњим партијама тијела као капи воде из туша, избија два до три дана, ефлоресценције су макуле и папуле, појединачне, а између ефлоресценција види се непромењена кожа.
Кожа је на додир пријатна, топла, мека и влажна, баршунаста. Нису присутне субјективне сметње. Повлачи се истим редом којим је избијала, од главе и лица према врату, трупу, горњим екстремитетима и ногама, тако да се може догодити да на лицу оспа блиједи и повлачи се а да на стопалима избија. Болесник је високо фебрилан, адинамичан, ринитис је интезивнији. Очи су сузне са израженим коњуктивитисом.
Лице је зажарено и описује се као плачна маска или фациес морбилоса. Присутно је пооштрено везикуларно дисање праћено влажним бронхитичним шушњевима. Срчана радња је убрзана и прати висину температуре. Осипни стадијум траје 5-6 дана, а затим наступа стишавање болести у постепени пад температуре.
Стадијум реконвалесценције - се карактерише повлачењем оспе. На мјестима оспе се јавља пролазна хиперпигментација и брашнасто перутање. Опште стање болесника се побољшава и овај стадијум траје 4-5 дана, у зависности је од појаве компликација.
Друштво
Морбилима заражено 301 лице, највише у Бијељини
Морбили трају око 2 недјеље, али стадијум реконвалесценције може се продужити и на неколико недјеља.
Треба напоменути да постоје више клиничких облика малих богиња као и да у склопу ове болести могу настати и различите компликације.
Изолује се из назофарингеалног секрета, урина и крви. За доказивање користе се инхибиција хемаглутинације (ИХ), реакција везивања комплемената (РВК), тест неутрализације као и ЕЛИСА тест који се ради 10 дана од инфекције када се јављају ИгМ антитела.
Терапија код морбила је симптоматска. Примењују се лијекови за смањење секреције из носа, коњуктива и ублажава кашаљ. У случају настанка компликација користе се лијекови у зависности од настале компликације.
Неопходна је изолација болесника и примена хигијенско дијететског режима, мировање у постељи, исхрана богата витаминима и млечним производима. Активна имунизација (вакцинација) против морбила обавезна је за сву дјецу након прве године живота. Могућа је и примјена имуноглобулина.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
20 ч1
Здравље
23 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
2 д0
Најновије
Најчитаније
13
14
13
14
13
12
13
03
12
58
Тренутно на програму