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Тест који указује на деменцију

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 14:14

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Старац положио руку на дрену штаку.
Фото: Pexels/khbab alturky

Једноставан тест који укључује три покрета руком може показати потешкоће у моторичким и извршним функцијама мозга, али стручњаци упозоравају да лош резултат сам по себи не значи да особа има деменцију.

Како извести тест

Најприје стисните шаку једне руке и положите је на отворени длан друге руке. Затим отворите ту руку и поставите је на длан супротне руке тако да мали прст буде окренут према доље, као при карате ударцу. У трећем покрету окрените руку према доље тако да се дланови додирују.

Према Хусеину, ови покрети стављају на пробу различите дијелове мозга, конкретно моторичку функцију, извршне функције и способност правилног низања радњи. Објаснио је да неки људи не могу глатко извести покрете, већ упорно понављају исти покрет или погријеше у редослиједу радњи.

Истраживања су показала да више од 50 одсто особа с Алцхајмеровом болешћу има потешкоћа с извођењем овог теста. Ипак, потешкоће при његовом извођењу не указују увијек директно на деменцију.

Проблеме при обављању овог задатка имају и особе с другим врстама деменције. Др Хусеин је објаснио да потешкоће има готово 70 одсто пацијената с фронтотемпоралном деменцијом.

„Свака промјена на рукама не значи нужно деменцију. Ипак, када се промјене на рукама јављају уз губитак памћења, промјене личности, потешкоће с говором или проблеме с планирањем и процјењивањем, оне указују на потребу за неуролошком процјеном“, рекао је др Хусеин.

„Фронтотемпорална деменција често се испољава промјенама у понашању и измијењеним начином употребе руку у друштвеним ситуацијама, док Алцхајмерова болест типично почиње проблемима с памћењем и постепеним губитком функционалних способности, што с временом може укључивати и губитак фине моторике.“

Он је додао да руке могу пружити драгоцјене назнаке о здрављу мозга, али да су оне тек дио шире клиничке слике.

„Ако се промјене на рукама јаве истовремено с губитком памћења, промјенама у понашању или потешкоћама с говором, затражите неуролошки преглед како би се утврдио узрок и испланирали даљи кораци“, поручио је др Хусеин.

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Тагови :

деменција

тестирање

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