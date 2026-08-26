Тест који указује на деменцију

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Једноставан тест који укључује три покрета руком може показати потешкоће у моторичким и извршним функцијама мозга, али стручњаци упозоравају да лош резултат сам по себи не значи да особа има деменцију.
Најприје стисните шаку једне руке и положите је на отворени длан друге руке. Затим отворите ту руку и поставите је на длан супротне руке тако да мали прст буде окренут према доље, као при карате ударцу. У трећем покрету окрените руку према доље тако да се дланови додирују.
Према Хусеину, ови покрети стављају на пробу различите дијелове мозга, конкретно моторичку функцију, извршне функције и способност правилног низања радњи. Објаснио је да неки људи не могу глатко извести покрете, већ упорно понављају исти покрет или погријеше у редослиједу радњи.
Истраживања су показала да више од 50 одсто особа с Алцхајмеровом болешћу има потешкоћа с извођењем овог теста. Ипак, потешкоће при његовом извођењу не указују увијек директно на деменцију.
Проблеме при обављању овог задатка имају и особе с другим врстама деменције. Др Хусеин је објаснио да потешкоће има готово 70 одсто пацијената с фронтотемпоралном деменцијом.
„Свака промјена на рукама не значи нужно деменцију. Ипак, када се промјене на рукама јављају уз губитак памћења, промјене личности, потешкоће с говором или проблеме с планирањем и процјењивањем, оне указују на потребу за неуролошком процјеном“, рекао је др Хусеин.
„Фронтотемпорална деменција често се испољава промјенама у понашању и измијењеним начином употребе руку у друштвеним ситуацијама, док Алцхајмерова болест типично почиње проблемима с памћењем и постепеним губитком функционалних способности, што с временом може укључивати и губитак фине моторике.“
Он је додао да руке могу пружити драгоцјене назнаке о здрављу мозга, али да су оне тек дио шире клиничке слике.
„Ако се промјене на рукама јаве истовремено с губитком памћења, промјенама у понашању или потешкоћама с говором, затражите неуролошки преглед како би се утврдио узрок и испланирали даљи кораци“, поручио је др Хусеин.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму