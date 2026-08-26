Европска комисија објавила до када ћемо помјерати сат

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Европска комисија објавила је званичне датуме за почетак и крај љетњег рачунања времена до 2031. године.
Према важећим правилима ЕУ, љетње рачунање времена почиње посљедње недјеље у марту, а завршава се посљедње недјеље у октобру сваке године, а према информацијама објављеним у Службеном гласнику ЕУ у периоду од 2027. до 2031. љетње рачунање времена почињаће и завршаваће се у 01 сат ујутро према координисаном свјетском времену (UTC).
Ове године зимско рачунање времена почеће 25. октобра, док ће љетње 2027. године почети 28. марта, а завршиће се 31. октобра.
Економија
Ко највише профитира од помјерања казаљки на сату?
Распоред је припремљен на основу тренутно важећих правила, тако да то не значи да ће промијена сата дефинитивно остати до 2031. године.
Уколико би се у међувремену донијели нови прописи ЕУ, промјена два пута годишње могла би да буде укинута раније.
Полемика о укидању љетњег и зимског рачунања времена траје у Европској унији већ годинама.
Европски парламент је чак 2019. године усвојио нацрт Закона по коме је требало да се 2021. године укине зимско и љетње рачунање времена, али је то до даљег одложено јер државе чланице нису могле да се договоре о томе које рачунање времена би требало да се задржи.
Расправа о помјерању казаљки није само питање тога да ли ћемо једног викенда спавати сат дуже или краће. Промјена времена утиче и на наш биолошки сат, сан и функционисање организма, а начин на који ћемо је поднијети може зависити и од тога да ли смо ранораниоци или "ноћне птице".
Свијет
Америка укида помјерање сата: Трајно љетно рачунање времена прошло кључну препреку
Истраживања показују да је јутарњим типовима обично теже да се прилагоде јесењој промјени времена, док "ноћне птице" и људи без јасно израженог хронотипа теже подносе прољећно помјерање казаљки.
Иако нам прелазак на зимско рачунање времена доноси додатни сат сна, организму ипак може бити потребно вријеме да се прилагоди. Са друге стране, стандардно, односно зимско вријеме ближе је природном ритму свјетлости и таме, па га тијело углавном лакше прихвата од пролећног помјерања сата унапред.
Стручњаци за спавање савјетују постепено прилагођавање организма неколико дана прије помјерања казаљки. Уочи јесење промјене може се одлазити на спавање десетак минута касније сваког дана, док се пред пролећну промену ради супротно.
На сличан начин могу се постепено помјерати вријеме оброка, тренинга и друге свакодневне активности. Тако организам не мора одједном да се прилагођава новом распореду.
Иако многима смета што након преласка на зимско време мрак пада раније, стручњаци указују да је управо стандардно вријеме усклађеније са природним циклусом свјетлости и таме – свјетлост нас подстиче на будност током дана, док нам вечерњи мрак помаже да се организам припреми за сан.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
5 мј0
Друштво
5 мј0
Друштво
5 мј0
Занимљивости
5 мј0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму