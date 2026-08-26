Савић: Обезбиједимо воду људима, политичке расправе могу да чекају

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Градског одбора СНСД-а Бијељина Бојан Савић позвао је градоначелника Љубишу Петровића да прихвати сарадњу коју су понудили премијер Саво Минић и Влада Републике Српске, како би што прије почело рјешавање вишегодишњег проблема водоснабдијевања јужног дијела Семберије.
„Мјештани Главичица, Батара, Јоховца, Качевца, Бањице и Тавне годинама чекају воду. Значај овог пројекта за њихов свакодневни живот мора бити изнад политичких неслагања и зато је сада најважније да Град Бијељина и Влада заједно раде на рјешењу“, рекао је Савић.
Он је подсјетио да је Минић понудио јасан институционални поступак - сертификована кућа требало би да у року од седам дана прегледа документацију коју је доставио Град Бијељина и утврди да ли она испуњава све техничке услове.
Уколико струка потврди да је пројекат потпун и изводљив, Влада Републике Српске спремна је да већ на првој наредној сједници одобри 6,5 милиона КМ за водоводну мрежу.
„Понуда је конкретна. Премијер и Влада пружили су руку Граду Бијељини, одредили кратак рок за стручну провјеру и јасно поручили да ће новац бити одобрен чим се потврди да пројекат испуњава потребне услове. Ту прилику треба искористити“, нагласио је Савић.
Према његовим ријечима, стручну провјеру не треба представљати као препреку, већ као најбржи пут до одлуке о финансирању и почетка реализације пројекта.
Савић сматра да би политичка препуцавања у овом тренутку само додатно успорила рјешавање проблема који предуго оптерећује становнике ових семберских села.
„Грађанима није важно ко ће политички присвојити заслуге. Њима је важно да добију стабилно водоснабдијевање. Зато је важно да градске власти заједно са Владом убрзају све наредне кораке“, поручио је Савић.
Састанак премијера Саве Минића и градоначелника Љубише Петровића одржан је јуче у фискултурној сали Основне школе „Ћирило и Методије“ у Главичицама код Бијељине, уз присуство мјештана и представника надлежних институција. Повод је био вишедеценијски проблем водоснабдијевања села у јужном дијелу Семберије.
Током разговора показало се да између републичких и градских представника нема сагласности о томе колико је постојећа документација спремна за реализацију пројекта. Петровић је навео да постоји припремљен транспортни цјевовод и да је документација Влади достављена још прије три године.
Васо Новаковић из Института за примијењену геологију и Водоинжењеринг Бијељина рекао је да документација коју је представио Град Бијељина није на нивоу који омогућава непосредан почетак изградње комплетног водоводног система.
Према његовој оцјени, она није ни на нивоу идејног пројекта, већ представља идејно рјешење које треба иновирати јер не предвиђа ниједан резервоар. Струка је упозорила и да транспортни цјевовод сам по себи не представља комплетан и функционалан систем водоснабдијевања.
Минић је након тога затражио да сертификована кућа у року од седам дана прегледа документацију и најавио да ће Влада, уколико потврда покаже да је пројекат потпун и изводљив, већ на првој наредној сједници одобрити 6,5 милиона КМ.
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