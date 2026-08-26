Ситуација на пожаришту у околини Требиња јутрос стабилна

Аутор:АТВ редакција
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Ситуација на пожаришту у околини Требиња је јутрос стабилна. Одбранили смо све критичне тачке које су се приближиле селима и требињском насељу Гучине, каже Дејан Кашиковић командир Ватрогасне јединице Требиње.
Ватрогасци су се ноћас жестоко борили са ватром јер се приближила граду. Да смо ту попустили, била би катастрофа, каже Кашиковић за РТРС.
Пожар је био активан и у селима Кремени До и Жељево али су га угасили мјештани.
Од јутрос дејствује хеликоптер Оружаних снага БиХ.
(РТРС)
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