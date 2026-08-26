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Ситуација на пожаришту у околини Требиња јутрос стабилна

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 07:08

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Требиње пожар ватра гашење ватрогасци
Фото: ATV

Ситуација на пожаришту у околини Требиња је јутрос стабилна. Одбранили смо све критичне тачке које су се приближиле селима и требињском насељу Гучине, каже Дејан Кашиковић командир Ватрогасне јединице Требиње.

Ватрогасци су се ноћас жестоко борили са ватром јер се приближила граду. Да смо ту попустили, била би катастрофа, каже Кашиковић за РТРС.

Пожар је био активан и у селима Кремени До и Жељево али су га угасили мјештани.

Од јутрос дејствује хеликоптер Оружаних снага БиХ.

(РТРС)

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Тагови :

Требиње

пожар

ватра

Ватрогасци

Дејан Кашиковић

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