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Најљепше вијести: У Српској рођено 30 беба!

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 07:45

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beba porodilište
Фото: Pexel/ Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 30 беба - 17 дјевојчица и 13 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Десет беба рођено је у Бањалуци, по пет у Фочи и Бијељини, по двије у Добоју, Зворнику, Приједору и Источном Сарајеву, а по једна у Требињу и Градишци.

У Бањалуци је рођено по пет дјевојчица и дјечака, Бијељини три дјевојчице и два дјечака, као и у Фочи, у Зворнику, Добоју и Приједору по двије дјевојчице, у Источном Сарајеву два дјечака, а у Требињу и Градишци по један дјечак.

Порођаја у протекла 24 часа није било у породилишту у Невесињу

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Тагови :

рођене бебе

породилиште

Република Српска

мајка

Породиља

саопштење

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