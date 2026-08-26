Најљепше вијести: У Српској рођено 30 беба!

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 30 беба - 17 дјевојчица и 13 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Десет беба рођено је у Бањалуци, по пет у Фочи и Бијељини, по двије у Добоју, Зворнику, Приједору и Источном Сарајеву, а по једна у Требињу и Градишци.
У Бањалуци је рођено по пет дјевојчица и дјечака, Бијељини три дјевојчице и два дјечака, као и у Фочи, у Зворнику, Добоју и Приједору по двије дјевојчице, у Источном Сарајеву два дјечака, а у Требињу и Градишци по један дјечак.
Порођаја у протекла 24 часа није било у породилишту у Невесињу
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