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Данас славимо Светог Тихона Задонског и Максима Исповедника: Не заборавите једну битну ствар

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 07:10

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Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда. Црква се састоји из три дијела: први дио гдје се пале свијеће који се зове припрата; средњи дио који се зове наос олтар.Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.
Фото: pexels/Ramon Karolan

Српска православна црква и њени вјерници данас, 26. августа, обиљежавају празник посвећен Светом Тихону Задонском, великом руском светитељу и чудотворцу. Истог дана, Црква се сјећа и преноса моштију преподобног Максима Исповедника, Светог мученика Иполита, а литургијски се обележава и Оданије празника Преображења Господњег.

Свети Тихон Задонски, у народу познат и као "руски Златоусти", остао је упамћен као један од најцјењенијих епископа и духовних писаца осамнаестог вијека. Иако је потицао из изузетно сиромашне породице, својим непрестаним трудом и дубоком вјером израстао је у великог учитеља.

Након што се због нарушеног здравља повукао у Задонски манастир, свој живот је посветио строгом подвигу, молитви и писању. Његова свакодневица била је обиљежена неизмјерним милосрђем, јер је готово све што је имао дијелио сиромашнима, тешећи обесправљене и духовно руководећи бројне вјернике који су му долазили из свих крајева.

Поред сјећања на Светог Тихона, сутрашњи дан је од изузетне важности и због прослављања преноса моштију Максима Исповедника, неустрашивог браниоца православне вјере који је због своје истрајности претрпио тешка страдања.

Вјерници се молитвено сјећају и Светог мученика Иполита, док обиљежавање Оданија Преображења означава и званичан завршетак литургијског циклуса прослављања овог великог љетњег празника.

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Према православној традицији, вјерници сутрашњи празник обиљежавају уз молитву и посну трпезу, с обзиром на то да пада у сриједу.

Обичај је да се на овај дан посјети храм, а вјерници се подсјећају на важност праштања, трпљења и љубави према ближњима, врлинама којима су ови велики светитељи посветили читав свој земаљски живот.

(телеграф)

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Тагови :

Црква

Српска православна црква

вјера

обичаји

Тихон Задонски

Максим Исповедник

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