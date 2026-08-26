Данас славимо Светог Тихона Задонског и Максима Исповедника: Не заборавите једну битну ствар

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српска православна црква и њени вјерници данас, 26. августа, обиљежавају празник посвећен Светом Тихону Задонском, великом руском светитељу и чудотворцу. Истог дана, Црква се сјећа и преноса моштију преподобног Максима Исповедника, Светог мученика Иполита, а литургијски се обележава и Оданије празника Преображења Господњег.
Свети Тихон Задонски, у народу познат и као "руски Златоусти", остао је упамћен као један од најцјењенијих епископа и духовних писаца осамнаестог вијека. Иако је потицао из изузетно сиромашне породице, својим непрестаним трудом и дубоком вјером израстао је у великог учитеља.
Након што се због нарушеног здравља повукао у Задонски манастир, свој живот је посветио строгом подвигу, молитви и писању. Његова свакодневица била је обиљежена неизмјерним милосрђем, јер је готово све што је имао дијелио сиромашнима, тешећи обесправљене и духовно руководећи бројне вјернике који су му долазили из свих крајева.
Поред сјећања на Светог Тихона, сутрашњи дан је од изузетне важности и због прослављања преноса моштију Максима Исповедника, неустрашивог браниоца православне вјере који је због своје истрајности претрпио тешка страдања.
Вјерници се молитвено сјећају и Светог мученика Иполита, док обиљежавање Оданија Преображења означава и званичан завршетак литургијског циклуса прослављања овог великог љетњег празника.
Породица
Женско име које црква дуго није признавала: Временом је постало једно од најпопуларнијих
Према православној традицији, вјерници сутрашњи празник обиљежавају уз молитву и посну трпезу, с обзиром на то да пада у сриједу.
Обичај је да се на овај дан посјети храм, а вјерници се подсјећају на важност праштања, трпљења и љубави према ближњима, врлинама којима су ови велики светитељи посветили читав свој земаљски живот.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 д2
Друштво
4 д0
Друштво
4 д0
Друштво
6 д0
Друштво
4 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
16 ч0
Друштво
19 ч0
Најновије
Најчитаније
11
51
11
39
11
33
11
13
11
12
Тренутно на програму