Бред Пит је прву велику улогу добио у Југославији: Милена Дравић глумила његову мајку

Аутор:АТВ редакција
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Данас је један од најпознатијих холивудских глумаца и добитник Оскара, али прије свјетске славе Бред Пит је био млади и готово непознати глумац који је своју прву велику филмску улогу добио у тадашњој Југославији.
Ријеч је о филму „Тамна страна Сунца“, који је Божидар Николић снимао 1988. године на црногорском приморју.
На аудицији је било око 400 кандидата, али је Николић врло брзо одлучио да је управо Пит прави избор.
- Изабрао сам га на кастингу међу 400 пријављених кандидата. У најужем избору била су тројица глумаца и тада нисам имао дилему да ли ћу му дати улогу - говорио је Николић.
Када је сазнао да је добио улогу, млади Пит наводно је од среће трчао по травњаку, скакао и правио колутове.
У Југославију је стигао са само 24 године и неколико мањих телевизијских улога иза себе.
Bred Pit i Milena Dravić u jugoslovenskom filmu “Tamna strana sunca”.— Meri sa Bezanije (@bezanije) August 24, 2026
Prva Bredova glavna uloga ❤️
I Milena kao majka u filmu Breda Pita pic.twitter.com/Uahe2zCbtt
Филм је сниман у Котору, Будви, Улцињу и околини, а Пит је играо младића који болује од ријетке кожне болести.
На сету су биле и велике звијезде тадашње југословенске кинематографије, међу њима Милена Дравић, Горица Поповић и Соња Савић.
Горица Поповић касније се присјећала младог глумца с осмијехом.
- Када је постао звијезда, рекла сам Божи Николићу: "Види ти оно дијете." Јер када смо снимали тај филм, Брад Пит је био као пиле - присјетила се глумица.
Милена Дравић играла је његову мајку, а описала га је као веома уплашеног младог глумца којем је то био први филм.
- Био је страшно уплашен јер му је то био први филм. Ја сам имала неколико сцена, лијепо смо сарађивали - говорила је Дравић.
Пит је током снимања живио прилично скромно и наводно спавао у приколици на улцињској плажи.
Дружио се с екипом, упознавао локалне обичаје, а посебно се зближио са сценаристом Жељком Мијановићем.
Према тадашњим причама, Мијановић га је упознавао с домаћом храном и пићем, док је Пит покушавао пријатељу препоручити музику и књиге.
Млади глумац покушавао је научити и понеку ријеч српског језика, а међу изразима које је запамтио била је реченица „кад сте дошли“.
Покушао је играти и фудбал, али није био посебно одушевљен тим спортом, док је наводно заволио Црвену звезду.
Божидар Николић га је почетком деведесетих чак одвео на утакмицу на Маракану.
Једна од најпознатијих анегдота са снимања догодила се на Ади Бојани, када је Пит иза екипе примијетио велики број нудиста који су посматрали снимање.
Због необичне ситуације екипа је одлучила премјестити снимање на другу локацију.
За филм је Пит наводно зарађивао 1.523 долара седмично, што је данас готово симболичан износ у поређењу с његовим каснијим хонорарима.
„Тамна страна Сунца“ због рата и распада Југославије није имала уобичајену дистрибуцију, а америчку премијеру доживјела је тек 1997. године.
У међувремену је Пит већ постао велика холивудска звијезда захваљујући филмовима попут „Тхелма и Луис“, „Се7ен“ и „Фајт Клаб“.
Годинама касније вратио се језику ових простора када је у филму „Волфс“, у којем је глумио с Џорџом Клунијем, изговорио псовку на српском.
Иако је „Тамна страна Сунца“ остала релативно непозната, филм је данас занимљив управо због чињенице да је у њему своју прву велику улогу остварио човјек који ће касније постати један од највећих глумаца Холивуда.
(Аваз)
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