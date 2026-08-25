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''Најмлађи дјед на естради'' Цобе добио прву унуку са 39 година

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 15:51

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Слободан Батјаревић Цобе пјевач стоји у црном одијелу и гледа у даљину.
Фото: cobebatjarevic_official/Instagram/Screenshot

Пјевач Слободан Батјаревић Цобе публици је познат по учешћу у Звездама Гранда, гдје је 2007. године стигао до финала. Ипак, осим музичке каријере, пажњу јавности привукао је и његов приватни живот.

Цобе се веома млад оженио, а са супругом Аном добио је сина Небојшу и кћерку Слађану. Његов син засновао породицу те је са само 39 година постао дјед.

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Његово прво унуче, дјевојчица Ана, рођено је у Берлину, гдје данас живи његов син. Цобе је тада кроз шалу говорио да је најмлађи дјед на естради.

Годинама касније породица му је постала још бројнија, а пјевач је добио и друге унуке. Иако се у једном периоду повукао из јавности, Цобе се повремено појављивао у медијима, док је породица остала један од најважнијих дијелова његовог живота.

Он је сада прославио рођендане своје двије унуке. Једна је прославила трећи, а друга пети рођендан.

"Дедине принцезе славе рођендан", написао је у опису објаве која је привукла много пажње, али и честитки у коментарима, преноси Кликс.

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Пјевач је раније говорио да му је породица веома важна, посебно због тога што му син и његова породица живе у Њемачкој. Због тога је вријеме проведено с дјецом и унуцима за њега имало посебан значај.

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Тагови :

Пјевач

Слободан Батјаревић Цобе

естрада

унука

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