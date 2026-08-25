Змија дуга два метра узнемиравала возаче, интервенисала полиција

Аутор:АТВ редакција
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Пољска полиција интервенисала је због необичног призора на путу у близини града Вејхерова на сјеверу земље, где је примијећена змија дуга око два метра која је сиктала према аутомобилима у пролазу.
Полицији је у петак пријављено да се велика змија налази поред регионалног пута 218, између мјеста Сопјешин и скретања за Нови Двор Вејхеровски, преноси Polsat News.
"Подносилац пријаве био је забринут, тим прије што је гмизавац сиктао у правцу аутомобила који су пролазили", саопштила је полиција.
Како је наведено, ситуација је захтијевала брзу реакцију и због могућности да се у том подручју крећу пјешаци.
Полицајци су обезбиједили мјесто догађаја и позвали ветеринара, који је преузео змију и одвезао је у ветеринарску амбуланту. Полиција је асистирала током транспорта, преноси Танјуг.
"Срећом, све се добро завршило, а необична интервенција је окончана", наводи се у саопштењу полиције.
Напомиње се да такву пријаву полицајци "сигурно не добијају сваког дана" и да ће је дуго памтити.
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