Обратите пажњу! Ово су сигурни знакови да се у вашем дворишту крије змија

Аутор:АТВ редакција
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Рупа у дворишту сама по себи можда не звучи као велики проблем, али ситуација може постати прилично неугодна када посумњате да се у њој скрива змија.
Многи би у таквој ситуацији одмах узели лопату и покушали отвор затрпати или на неки други начин уклонити. Ипак, прије него што кренете у акцију, важно је утврдити шта се заправо налази иза отвора. Како пише The Spruce, рупа која на први поглед изгледа као змијска можда уопште није повезана са змијама.
Наиме, змије саме не копају рупе. Умјесто тога, користе постојеће рупе и јазбине које су претходно ископале и напустиле друге животиње.
Змије се могу завући у отворе различитих величина. Пречник таквих рупа најчешће износи отприлике један до седам и по центиметара, а отвор може бити округлог или овалног облика.
И рубови рупе могу бити различити. Неки су правилни и уредни, док други могу изгледати неравно и неправилно. Због тога само на основу облика и величине није увијек могуће закључити користи ли отвор змија. Постоје, међутим, одређене разлике између рупа које су ископале различите животиње.
Некадашње рупе вјеверица обично су прилично уредне и приближно величине веће кованице. Отвори које користе волухарице мањи су, а често се могу пронаћи у близини коријења биљака. Рупе које су ископале корњаче нешто је лакше препознати карактерише их куполаст облик, а испред улаза често се налази ископана земља, док се њихове јазбине благо спуштају према унутрашњости.
Ако желите да провјерите постоји ли у близини рупе змија, постоје одређени трагови на које вриједи обратити пажњу:
Такви трагови могу бити кориснији од самог изгледа рупе јер змије, за разлику од глодара, нису животиње које саме стварају своје подземне отворе.
Прије него што закључите да је ријеч о змијској рупи, добро је провјерити користе ли је можда још увијек мишеви, пацови, волухарице или други глодари.
Посебну пажњу треба обратити на трагове копања. Ситни отисци шапа, трагови канџи и мале гомилице свјеже ископане земље могу бити знак да глодари и даље користе јазбину.
Још један траг може се пронаћи у непосредној близини улаза. Глодари за изградњу гнијезда користе различите материјале, па комадићи пластике, папира, картона, тканине, конца или изолације од стаклене вуне могу указивати на то да је рупа активна. У близини се могу пронаћи и биљни материјали, попут сламе. Ако примијетите такве остатке, вјероватније је да се у рупи налази глодар него змија.
Присутност змије у дворишту сама по себи није необична. Змије су важан дио природног екосистема и имају своју улогу у одржавању равнотеже у окружењу.
Један од главних разлога због којих се могу појавити у нечијем дворишту јесте доступност хране. Змије се хране различитим животињама, међу којима су глодари, инсекти и водоземци. Ако двориште обилује таквим плијеном, може им бити привлачно мјесто за задржавање.
Осим хране, змијама одговарају и заклоњена мјеста. Камење, гомиле лишћа, запуштена вегетација и различити облици нереда у дворишту могу им пружити простор за скривање. Важна им је и влага - стајаћа вода и влажна подручја пружају им боље услове за преживљавање, али истовремено привлаче глисте и друге животиње које могу постати њихов плијен.
Одговор зависи од врсте змије и о томе колико вам смета њена присутност у дворишту.
Једна од могућности јесте да једноставно не учините ништа. За већину змија то је најбољи приступ јер ријетко нападају ако нису изазване или угрожене. Осим тога, змије могу бити корисне у врту јер се хране малим глодарима и вртним штеточинама.
Ако ипак не желите да се змија задржава у вашем дворишту, отвор можете затрпати или блокирати. Али, тако рјешење најчешће је само привремено. Ако је двориште животињи и даље привлачно због хране, воде или заклона, врло је вјероватно да ће пронаћи други отвор. Рупу је могуће затрпати земљом, а отвор се може блокирати и каменом, комадом јуте или жичаном мрежом.
Ако се проблеми са отровним змијама понављају, једна од могућности јесте да позовете стручњака за дивље животиње или службу за дератизацију. Потпуно уклањање змија из дворишта најчешће није реалан циљ јер су оне дио ланца исхране. Ако не стварају проблеме и нису опасне за људе или кућне љубимце, нема нужне потребе за њиховим уклањањем.
Умјесто покушаја да се уклони свака змија, могуће је смањити услове који их привлаче:
Прије затрпавања непознатог отвора, увијек застаните и пажљиво погледајте трагове око њега, у многим случајевима управо они дају најбољи одговор на питање ко се заправо скрива у вашем дворишту, преноси Дневно.хр.
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