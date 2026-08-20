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У трци за седам мјеста у НСРС 143 кандидата

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 14:29

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Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТV

У Изборној јединици два за Народну скупштину Републике Српске на гласачком листићу на овогодишњим октобарским изборима наћи ће се 143 кандидата 14 политичких субјеката.

Кандидатску листу СНСД-а у овој изборној јединици предводи начелник Лакташа Мирослав Бојић, а слиједе Рената Обрадовић-Поповић и Милош Гверо, те још девет кандидата ове странке.

Први на листи ДНС-НПС је Саша Илић, вршилац дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја Републике Српске, док је носилац листе Уједињене Српске актуелни посланик у Народној скупштини Александар Трнинић.

Листу СПС-Јединствена Српска предводи Владимир Богојев, коалиције СП-ДЕМОС-НДП Владимир Јанковић, Републичке странке Српске Милан Кукавица, а Воље народа Српске Раденко Томаш.

Жељко Сладојевић први је на листи политичког субјекта Драшко Станивуковић - Покрет сигурна Српска, док Милан Петровић предводи листу СДС-а, Радислав Дончић Народног фронта и Младен Аничић За правду и ред - ПДПРС.

Своје кандидате имају Коалиција за државу, Странка живот, колација предвођена ХДЗ-ом БиХ.

Гласачи у Републици Српској на овогодишњим општим изборима у девет изборних јединица бирају по седам посланика у Народној скупштини, док се 20 преосталих мјеста попуњава са компензационих листа.

Изборна јединица два за Народну скупштину Републике Српске обухвата Градишку, Лакташе, Србац и Прњавор, преноси Срна.

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Тагови :

Република Српска

Народна скупштина Републике Српске

Кандидатура

избори

Избори 2026.

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