У трци за седам мјеста у НСРС 143 кандидата

Аутор:АТВ редакција
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У Изборној јединици два за Народну скупштину Републике Српске на гласачком листићу на овогодишњим октобарским изборима наћи ће се 143 кандидата 14 политичких субјеката.
Кандидатску листу СНСД-а у овој изборној јединици предводи начелник Лакташа Мирослав Бојић, а слиједе Рената Обрадовић-Поповић и Милош Гверо, те још девет кандидата ове странке.
Први на листи ДНС-НПС је Саша Илић, вршилац дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја Републике Српске, док је носилац листе Уједињене Српске актуелни посланик у Народној скупштини Александар Трнинић.
Листу СПС-Јединствена Српска предводи Владимир Богојев, коалиције СП-ДЕМОС-НДП Владимир Јанковић, Републичке странке Српске Милан Кукавица, а Воље народа Српске Раденко Томаш.
Жељко Сладојевић први је на листи политичког субјекта Драшко Станивуковић - Покрет сигурна Српска, док Милан Петровић предводи листу СДС-а, Радислав Дончић Народног фронта и Младен Аничић За правду и ред - ПДПРС.
Своје кандидате имају Коалиција за државу, Странка живот, колација предвођена ХДЗ-ом БиХ.
Гласачи у Републици Српској на овогодишњим општим изборима у девет изборних јединица бирају по седам посланика у Народној скупштини, док се 20 преосталих мјеста попуњава са компензационих листа.
Изборна јединица два за Народну скупштину Републике Српске обухвата Градишку, Лакташе, Србац и Прњавор, преноси Срна.
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