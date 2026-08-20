Најављен драстичан пад температура

Аутор:АТВ редакција
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Високе температуре које ће достизати до 40 степени очекују се и у наредним данима, док ће, посљедње дане августа, према тренутним најавама метеоролога, обиљежити драстичан пад температуре.
Сем топлотног таласа који не јењава, метеоролози Републичког хидрометеоролошког завода упозоравају да ће данас, 20. августа, и сутра, 21. августа, дувати умјерен јужни и југозападни вјетар, а на западу ће вјетар повремено бити јак, уз ударе до 50 км/х.
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"У петак, 21. августа, јак вјетар очекује се и на сјеверу", навели су они.
Данас се у Републици Српској очекује претежно сунчано и вруће вријеме уз малу, локално и умјерену облачност.
"Максимална температура ваздуха од 34 до 40, у вишим предјелима од 28 степени", наводе они.
Петак, 21. август
Сунчано вријеме уз промјењиву облачност очекује се у петак.
"Током послијеподнева на западу и сјеверу повећање облачности која може условити локално кишу или пљускове са грмљавином. Вјетар умјерен и јак јужни и југозападни. На крајњем сјеверу увече пролазно јак западни. Минимална температура ваздуха од 16 до 24, у вишим предјелима на истоку од 13 степени. Максимална температура ваздуха од 34 на југозападу до 40 на сјевероистоку, у вишим предјелима од 29 степени", стоји у прогнози.
Субота, 22. август
У суботу и даље врло топло и промјенљиво облачно вријеме уз дуже сунчане периоде.
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"Локално се очекују и пролазна киша или пљускови са грмљавином. На сјеверу и сјеверозападу ће се задржати углавном суво вријеме. Минимална температура ваздуха од 18 до 24, у вишим предјелима од 14. Максимална температура ваздуха од 29 на западу, до 35 на истоку, на југу до 38, а у вишим предјелима од 25 степени", истичу метеоролози.
Недјеља, 23. август
У недјељу након промјенљиво облачног јутра током дана ће бити сунчано и веома топло уз локално малу облачност.
"Минимална температура ваздуха од 14 до 19, на југу до 25, а у вишим предјелима од осам степени. Максимална температура ваздуха од 26 до 32, на југу до 37, а у вишим предјелима од 24 степена", истичу метеоролози.
Понедјељак, 24. август
Претежно сунчано и веома топло вријеме наставиће се и у понедјељак.
"Минимална температура ваздуха од 15 до 19, на југу до 24 степена, а у вишим предјелима од 10. Максимална температура ваздуха од 28 до 34, на југу до 37, а у вишим предјелима од 25 степени", додају они.
Према средњорочној прогнози Федералног хидрометеоролошког завода, од 26. августа до краја прогнозираног периода (31. август) очекују се нешто ниже вриједности температура ваздуха, како током јутра тако и током дана.
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"Минималне температуре у Босни кретаће се од седам до 11, а у Херцеговини од 12 до 17 степени. Максималне дневне температуре у Босни достизат ће до 28, а у Херцеговини до 31", наводе они.
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