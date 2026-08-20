Хоће ли се мијењати критеријуми за личне инвалиднине у Српској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:5
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, Ален Шеранић састао се у Требињу са представницима удружења особа са инвалидитетом Источне Херцеговине.
Разговарано је о њиховом захтјеву за измјене Закона о социјалној заштити, у дијелу који се односи на личне инвалиднине, проширењем овог права на све инвалиде до 65 година живота, а не само до 18 како је тренутно случај.
Душан Галић из Требиња инвалидитет је стекао са навршених осамнаест година и неколико мјесеци и по важећем закону не остварује право на личну инвалиднину.
Друштво
Тинејџерка хеликоптером хитно превезена на УКЦ Српске
Представници удружења особа са инвалидитетом истичу да су против одредбе закона о личним инвалиднинама били од почетка доношења закона, од 2018. године. Правду су покушали наћи и на Уставном суду, али је одредба да је Закон дискриминаторан одбијена. Сада, истичу да имају пуну подршку ресорног министарства и надају се праведнијим измјенама.
Бранимир Таминџија из Савеза обољелих од мултипле склерозе Источне Херцеговине каже да је битно да износи буду равномјерни распоређени.
У Републици Српској право на личну инвалиднину остварује 7.700 особа. Из ресорног министарства истичу да ће се закон мијењати, а да ће са удружењима тражити најбоље модалитете како би се животне потребе и проблеми особа са инвалидитетом на најбољи начин преточиле у законска рјешења.
Друштво
Према народном вјеровању једна ствар је послије Преображења строго забрањена
Шеранић је додао да је разговарано о критеријумима и категоријама од 18 до 30, и од 30 до 65 година.
Измјене закона о социјалној заштити у скупштинској процедури би се требале наћи наредне године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
04
14
01
13
55
13
50
13
49
Тренутно на програму