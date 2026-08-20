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Хоће ли се мијењати критеријуми за личне инвалиднине у Српској

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Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 11:31

Коментари:

5
Шеранић у Требињу
Фото: АТВ

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, Ален Шеранић састао се у Требињу са представницима удружења особа са инвалидитетом Источне Херцеговине.

Разговарано је о њиховом захтјеву за измјене Закона о социјалној заштити, у дијелу који се односи на личне инвалиднине, проширењем овог права на све инвалиде до 65 година живота, а не само до 18 како је тренутно случај.

Душан Галић из Требиња инвалидитет је стекао са навршених осамнаест година и неколико мјесеци и по важећем закону не остварује право на личну инвалиднину.

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Представници удружења особа са инвалидитетом истичу да су против одредбе закона о личним инвалиднинама били од почетка доношења закона, од 2018. године. Правду су покушали наћи и на Уставном суду, али је одредба да је Закон дискриминаторан одбијена. Сада, истичу да имају пуну подршку ресорног министарства и надају се праведнијим измјенама.

Бранимир Таминџија из Савеза обољелих од мултипле склерозе Источне Херцеговине каже да је битно да износи буду равномјерни распоређени.

У Републици Српској право на личну инвалиднину остварује 7.700 особа. Из ресорног министарства истичу да ће се закон мијењати, а да ће са удружењима тражити најбоље модалитете како би се животне потребе и проблеми особа са инвалидитетом на најбољи начин преточиле у законска рјешења.

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Шеранић је додао да је разговарано о критеријумима и категоријама од 18 до 30, и од 30 до 65 година.

Измјене закона о социјалној заштити у скупштинској процедури би се требале наћи наредне године.

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Тагови :

Ален Шеранић

Инвалиднина у Српској

Личне инвалиднине

Коментари (5)

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