Тинејџерка хеликоптером хитно превезена на УКЦ Српске

Аутор:Стеван Лулић
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Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске данас су извели још један хитан медицински транспорт.
Они су хеликоптером из Фоче у Бањалуку превезли седамнаестогодишњу пацијенткињу, која је повријеђена у саобраћајној незгоди, саопштено је из МУП-а Српске.
Пацијенткиња је превезена из Универзитетске болнице Фоча у Универзитетски клинички центар Републике Српске.
Подсјећамо, раније су припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске успјешно превезли пацијента из Универзитетског клиничког центра Српске до Београда, гдје ће бити настављено његово лијечење.
Овај хитни ваздушни медицински транспорт реализован је јуче.
Припадници Управе за ваздухопловство у овој години реализовали су 76 ваздушних медицинских транспорта пацијената.
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