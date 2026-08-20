Logo

Тинејџерка хеликоптером хитно превезена на УКЦ Српске

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

Стеван Лулић
20.08.2026 11:24

Коментари:

0
Хеликоптерска јединица МУП-а Српске
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске данас су извели још један хитан медицински транспорт.

Они су хеликоптером из Фоче у Бањалуку превезли седамнаестогодишњу пацијенткињу, која је повријеђена у саобраћајној незгоди, саопштено је из МУП-а Српске.

Пацијенткиња је превезена из Универзитетске болнице Фоча у Универзитетски клинички центар Републике Српске.

Пацијент пребачен у Београд

Подсјећамо, раније су припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске успјешно превезли пацијента из Универзитетског клиничког центра Српске до Београда, гдје ће бити настављено његово лијечење.

Овај хитни ваздушни медицински транспорт реализован је јуче.

Припадници Управе за ваздухопловство у овој години реализовали су 76 ваздушних медицинских транспорта пацијената.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Медицински транспорт

УКЦ Републике Српске

Хеликоптер

Коментари (0)

Више из рубрике

Икона у цркви на којој је приказано Преображење Господње.

Друштво

Према народном вјеровању једна ствар је послије Преображења строго забрањена

2 ч

0
Бака сломила кук, на УКЦ-у Републике Српске је експресно вратили на ноге

Друштво

Бака од 98 година сломила кук, љекари УКЦ-а Српске је експресно вратили на ноге

3 ч

0
Врућина, топлотни талас

Друштво

Паклено је кренуло: Већ у осам сати измјерен 31 степен

5 ч

0
ГП Изачић

Друштво

Дуге колоне на три гранична прелаза

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

04

Пробудило га је звоно, а никога није било испред: Снимак камере открио језив детаљ

14

01

Тихи потрошач: Овај уређај гута струју 24 сата, а тога нисте свјесни

13

55

Нови пожар у Бихаћу пријети аеродрому

13

50

Битно: Почетак нове школске године

13

49

Баба Ванга је вјеровала да 6 предмета доносе срећу: Свака кућа би требало да их има

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима