Бањалучанин затекао змију на кућном прагу, мачка реаговала

Аутор:АТВ редакција
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Недавне падавине и нагла промјена времена донијеле су невоље мјештанима бањалучког насеља Лауш, гдје су се у непосредној близини породичних кућа појавиле змије.
Жељко Кондић, мјештанин улице Алексе Шантића, описује ноћни сусрет са гмизавцем и објашњава да је близина водотока главни разлог њиховог изласка на површину.
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"Змија се појавила у уторак увече, касно током ноћи, тачније око поноћи, одмах након што је пала киша. Ми се налазимо горе код ‘Сирана’ и одмах поред наших кућа протиче рјечица Црквена, па је сасвим сигурно да је змија изашла из тог дијела због кише и спарине која је услиједила“, објашњава Кондић за "БЛ портал".
Сусрети са змијама у урбаним и приградским дијеловима града увијек изазивају страх и нелагоду међу грађанима, посебно када се појаве у касним вечерњим часовима близу кућног прага. Кондић објашњава и како је реаговао.
"Није пријатно видјети змију у дворишту, поготово усред ноћи. Након што сам је примијетио, узео сам лопату, пажљиво је подигао и бацио назад у рјечицу Црквену одакле је највјероватније и дошла", прича он. .
Високе љетне температуре и нагли пљускови често мијењају уобичајено понашање гмизаваца, који тада напуштају своја природна станишта и траже заклон на сувом, па се чешће могу наћи крај кућа и дворишта у насељима која су близу ријека и потока.
Noćni susret na Laušu budi jezu: Željko zatekao zmiju na kućnom pragu, više informacija na https://t.co/6kyHTWT71N pic.twitter.com/76kLHQF2Gr— BL Portal (@bl_portal) August 20, 2026
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