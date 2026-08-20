Logo

Бањалучанин затекао змију на кућном прагу, мачка реаговала

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
20.08.2026 12:06

Коментари:

0
Бањалучанин затекао змију на степеницама
Фото: Screenshot / X

Недавне падавине и нагла промјена времена донијеле су невоље мјештанима бањалучког насеља Лауш, гдје су се у непосредној близини породичних кућа појавиле змије.

Жељко Кондић, мјештанин улице Алексе Шантића, описује ноћни сусрет са гмизавцем и објашњава да је близина водотока главни разлог њиховог изласка на површину.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Игор Арсенић ухапшен због сумње да је палицом тукао Џајића

"Змија се појавила у уторак увече, касно током ноћи, тачније око поноћи, одмах након што је пала киша. Ми се налазимо горе код ‘Сирана’ и одмах поред наших кућа протиче рјечица Црквена, па је сасвим сигурно да је змија изашла из тог дијела због кише и спарине која је услиједила“, објашњава Кондић за "БЛ портал".

Сусрети са змијама у урбаним и приградским дијеловима града увијек изазивају страх и нелагоду међу грађанима, посебно када се појаве у касним вечерњим часовима близу кућног прага. Кондић објашњава и како је реаговао.

"Није пријатно видјети змију у дворишту, поготово усред ноћи. Након што сам је примијетио, узео сам лопату, пажљиво је подигао и бацио назад у рјечицу Црквену одакле је највјероватније и дошла", прича он. .

Високе љетне температуре и нагли пљускови често мијењају уобичајено понашање гмизаваца, који тада напуштају своја природна станишта и траже заклон на сувом, па се чешће могу наћи крај кућа и дворишта у насељима која су близу ријека и потока.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

Змија

Лауш

мачка

Коментари (0)

Више из рубрике

Сува славина чесма вода водоснабдијевање

Бања Лука

Пријечани на ивици стрпљења због несташице воде

4 ч

2
Најављена искључења: Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Бања Лука

Најављена искључења: Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

6 ч

0
Пола милијарде КМ и 25 година треба да се санира водоводна мрежа у Бањалуци, губици преко 50 одсто

Бања Лука

Пола милијарде КМ и 25 година треба да се санира водоводна мрежа у Бањалуци, губици преко 50 одсто

18 ч

5
Бањалука: Цијели град остаје без воде уколико пумпе престану да раде

Бања Лука

Бањалука: Цијели град остаје без воде уколико пумпе престану да раде

19 ч

11

  • Најновије

  • Најчитаније

14

04

Пробудило га је звоно, а никога није било испред: Снимак камере открио језив детаљ

14

01

Тихи потрошач: Овај уређај гута струју 24 сата, а тога нисте свјесни

13

55

Нови пожар у Бихаћу пријети аеродрому

13

50

Битно: Почетак нове школске године

13

49

Баба Ванга је вјеровала да 6 предмета доносе срећу: Свака кућа би требало да их има

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима