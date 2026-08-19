Бањалука: Цијели град остаје без воде уколико пумпе престану да раде

Аутор:Маријана Ивељић
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Цијели Град Бањалука остаје без воде уколико престану да раде 50 година старе пумпе на водозахвату на Врбасу. Два сата након престанка рада пумпе је довољно да цијели град остане без воде.
Оно што забрињава јесте и да набавка нове траје од осам мјесеци до годину дана.
"Уколико би дошло до квара на једној пумпи гдје би не би могли ништа да урадимо да отклонимо тај квар морали би увести редукције када је у питању водоснабдијевање потрошача у граду Бањалуци. Уколико би се десило да једна, двије, три да се деси квар вјероватно би цијели град би остао без воде јер немогуће је да фабрика ради без рада пумпи на водозахвату гдје ми захватамо сирову воду и шаљемо према фабрици", каже Миланко Поповић, директор сектора производње и дистрибуције воде у бањалучком "Водоводу".
Први је то у синоћњој емисији АТВ-а потврдио и први човјек Водовода. И више је каже него забринут и упозорава да се у најкраћем временском периоду нешто значајно мора урадити како Бањалука не би остала вез воде.
"Једна пумпа која је капацитет 515 литара, она ако оде град остаје без воде, ако вам оде једна трафостаница. У каквом је стању та пумпа? У никаквом и не можете је обновити у овом моменту, ми санирамо оно што можемо, али има животни вијек", каже Радован Мајкић, директор "Водовода" Бањалука.
А животни вијек тих пумпи које воду пумпају до погона фабрике воде, а од тамо долази у наше чесме је по свему судећи при крају.
Налазимо се у срцу бањалучког Водовода. Овдје се налазе четири пумпе на водозахвату. Пумпе су старе 50 година. Оне не захтијевају санацију и реконструкцију. Бањалучком водоводу су видно потребне нове пумпе.
Један од разлога јесте што за постојеће пумпе не могу да се набаве дијелови уколико дође до квара. Фирме у којима су оне произведене су затворене.
"Пумпе које ми посједујемо ове три које су старе 51 годину није могуће више ремонтовати из разлога што добављачи тих пумпи су престали са радом поред Литостроја и Јастребца и остали добављачи неких други пумпи које су нама неопходне да би могли радити ремонт, није могуће више радити ремонт да би се ти ремонти могли извршити. Сматрамо да је неопходна некаква инвестиција да се уради кад је водозахват и сама фабрика воде и пумпе, односно набавка нових пумпи", каже Поповић.
Ако је за утјеху, систем у фабрици воде показује да се резервоари пуне у већини бањалучких насеља и да поткозарска насеља која су била најугроженија, сада имају воду.
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