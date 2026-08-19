Logo

Јанковић за АТВ: Привремено се обустављају радови код Приједорске петље

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 14:54

Коментари:

5
Радови код Приједорске петље
Фото: Banjaluka.com

Директор "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић потврдио је за АТВ да ће радови на санацији пута код Приједорске петље бити привремено обустављени.

Обустава ће трајати 15 дана, а радови ће бити настављени почетком септембра.

Разлог обуставе радова је, објаснио је Јанковић, велика гужва и велики број туриста.

"Због великих гужви и великог броја туриста и наших људи из иностранства који су тренутно на одмору, обуставићемо радове сада 15-ак дана како бисмо избјегли гужве и тек ћемо почетком септембра наставити са тим радовима", рекао је Јанковић.

Директор "Путева" је нагласио да су радови од Клашница до Приједорске петље завршени.

О овом, али и другим пројектима "Путева" више погледајте у нашој емисији Бизнис план.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мирослав Јанковић

Путеви Републике Српске

приједорска петља

Коментари (5)

Више из рубрике

Лисице у бањалучком насељу Ада

Бања Лука

Лисице окупирале бањалучко насеље, мјештани у страху

3 ч

3
Платити паркинг у Бањалуци или не: Адвокат има три приједлога

Бања Лука

Платити паркинг у Бањалуци или не: Адвокат има три приједлога

3 ч

1
Стубови за струју.

Бања Лука

Осам бањалучких улица данас без струје

9 ч

0
Аплауз за Бањалуку без воде

Бања Лука

Аплауз за Бањалуку без воде

10 ч

24

  • Најновије

  • Најчитаније

17

33

АТВ сазнаје: Нови Гранични прелаз Градишка наставља са радом

17

18

Нема предаха, Руси појачали ударе, а ово су главне мете

17

13

Траг несталих милиона за украјинско оружје води до фабрике у БиХ

17

10

Центар дана, 19.08.2026.

17

10

Тијела несталих планинара пронађена након 34 године

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима