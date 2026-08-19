Јанковић за АТВ: Привремено се обустављају радови код Приједорске петље

Аутор:АТВ редакција
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Директор "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић потврдио је за АТВ да ће радови на санацији пута код Приједорске петље бити привремено обустављени.
Обустава ће трајати 15 дана, а радови ће бити настављени почетком септембра.
Разлог обуставе радова је, објаснио је Јанковић, велика гужва и велики број туриста.
"Због великих гужви и великог броја туриста и наших људи из иностранства који су тренутно на одмору, обуставићемо радове сада 15-ак дана како бисмо избјегли гужве и тек ћемо почетком септембра наставити са тим радовима", рекао је Јанковић.
Директор "Путева" је нагласио да су радови од Клашница до Приједорске петље завршени.
О овом, али и другим пројектима "Путева" више погледајте у нашој емисији Бизнис план.
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