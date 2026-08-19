Платити паркинг у Бањалуци или не: Адвокат има три приједлога

Аутор:АТВ редакција
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Док се паркинг у Бањалуци поново наплаћује, а Уставни суд Републике Српске тек треба да се изјасни о новој градској одлуци, адвокат Дарио Сандић грађанима је понудио три могућа сценарија и објаснио шта би сваки од њих могао да значи за њихов новчаник.
Сандић је прошле седмице поднио иницијативу Уставном суду Републике Српске за оцјену уставности најновије Одлуке о управљању јавним паркиралиштима и гаражама на територији Бањалуке. Одлука је у међувремену ступила на снагу, па се паркинг од јуче поново наплаћује.
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Грађани се сада, практично, налазе пред избором да паркинг уредно плаћају и чувају доказе о уплати или да одбију плаћање и евентуалну казну оспоравају пред судом.
Сандић као прву и сигурнију опцију наводи редовно плаћање паркинга уз обавезно чување рачуна или СМС порука.
Уколико би Уставни суд накнадно утврдио да је одлука Града неуставна, грађани би, према његовом тумачењу, могли да траже поврат новца и као доказ приложе рачуне или поруке из којих се види да је паркинг плаћен.
Друга опција је знатно ризичнија и подразумијева да возач паркинг не плати.
"Опција 2 је да не плаћате паркинг. Када добијете казну тражите судско одлучивање, суд вас казни, а након што Уставни суд донесе одлуку да је одлука Града Бањалука неуставна поднесете захтјев за поништење рјешења о прекршајима и враћање новца који сте платили на име новчане казне и трошкова прекршајног поступка", објаснио је Сандић.
Међутим, управо ту постоји и највећи ризик.
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Ако Уставни суд оцијени да је нова одлука у складу са Уставом и законом, грађани који нису плаћали паркинг неће имати основ да траже поврат новца који су евентуално дали за казне и трошкове поступка.
Сандић сматра да је мала вјероватноћа да ће нова одлука проћи уставносудску контролу, јер, према његовом ставу, суштински не отклања проблеме због којих је ранија одлука оспорена. Ипак, коначну ријеч о томе има Уставни суд Републике Српске.
"Онда је боље да паркинг плаћате јер нећете имати никакве посљедице, а ако не платите паркинг од двије КМ, онда ћете плаћати прекршајне поступке и новчане казне око 150 КМ и нећете моћи ништа да вратите", навео је Сандић.
Грађанима који желе да се укључе у оспоравање одлуке предлаже и трећи пут, односно обраћање директно Уставном суду.
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Према његовим ријечима, грађани могу појединачно подносити иницијативе за оцјену уставности, слати ургенције да Суд што прије одлучи о већ поднесеној иницијативи или јавно затражити хитно поступање.
"Да бисте заштитили своју имовину, показали да сте грађани и да желите законит рад Града Бањалука и правну сигурност, потребно је да вас барем 1.000 поднесе иницијативу Уставном суду Републике Српске са захтјевом за оцјену уставности одлуке Града или да пошаљете Уставном суду 1.000 ургенција да се хитно одлучи по иницијативи коју сам доставио или да вас 1.000 оде пред Уставни суд Републике Српске и тражи хитно рјешавање по иницијативи за оцјену уставности одлуке о паркиралиштима коју је донио Град Бањалука", поручио је Сандић.
Док Уставни суд не донесе одлуку, нова градска одлука је на снази, што значи да се паркинг у Бањалуци наплаћује, а возачи који га не плате ризикују санкције. Сандићева иницијатива за сада, сама по себи, не зауставља примјену одлуке, већ тек отвара поступак у којем ће Уставни суд одлучивати да ли је она у складу са Уставом и законом, преноси "БЛ Портал".
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