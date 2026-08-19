Осам бањалучких улица данас без струје

Аутор:АТВ редакција
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Бројна искључења данас очекују грађане Бањалуке, саопштено је из "Електрокрајине".
Од 08:00 до 14:00 часова струје неће имати дијелови улица Боре Станковића, Булевар војводе Живојина Мишића бр. 1-15, Гундулићева бр. 26 и 36, и Мише Ступара бр. 2-38 и 66.
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Како је саопштено из Електрокрајине, од 09:00 до 12:00 часова струје неће имати дијелови улица Бановић Страхиње, Браће Југовића бр. 41-47, Патријарха Арсенија Чарнојевића бр. 29 и 33, и Живојина Прерадовића.
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