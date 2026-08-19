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Осам бањалучких улица данас без струје

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Аутор:

АТВ редакција
19.08.2026 08:02

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Стубови за струју.
Фото: АТВ

Бројна искључења данас очекују грађане Бањалуке, саопштено је из "Електрокрајине".

Од 08:00 до 14:00 часова струје неће имати дијелови улица Боре Станковића, Булевар војводе Живојина Мишића бр. 1-15, Гундулићева бр. 26 и 36, и Мише Ступара бр. 2-38 и 66.

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Како је саопштено из Електрокрајине, од 09:00 до 12:00 часова струје неће имати дијелови улица Бановић Страхиње, Браће Југовића бр. 41-47, Патријарха Арсенија Чарнојевића бр. 29 и 33, и Живојина Прерадовића.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

Бањалука

Електрокрајина

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