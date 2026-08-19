Гужве само на Изачићу: Повољна ситуација за вожњу

Аутор:АТВ редакција
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Услови за вожњу јутрос су повољни, саобраћај се одвија несметано, гужве нема ни на граници осим на прелазу Изачић гдје је појачана фреквенција возила на излазу према Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
Застоји и краћа чекања могу се очекивати на мјестима извођења санационих радова гдје је саобраћај регулисан привремено постављеном сигнализацијом.
Радови су актуелни на магистралном путу Клашнице-Шарговац-Бањалука, гдје се саобраћај одвија јако успорено и долази до формирања дугих колона возила, па се возачима скреће пажња да буду опрезни. Измјене су и на магистралном путу у Трну.
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У Рогатици ће данас, због прославе Преображење, од 14.00 до 2.00 часа бити обустављен саобраћај кроз центар града, Улицом Српске војске, односно магистралом Подроманија-Устипрача.
За вријеме обуставе саобраћај ће се преусмјерити на алтернативне путне правце, уз физичку регулацију полицијских службеника.
Ради одржавања Традиционалног прњаворског вашара доћи ће до привремене обуставе саобраћаја на регионалном путу Прњавор-Добој, у Улици Боже Татаревића од 15.00 до 2.00 часа и сутра од 17.00 до 2.00 часа наредног дана.
Привремене обуставе саобраћаја су преко Романије, на магистралном путу Подроманија – Сумбуловац, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора. Радови се изводе радним данима и суботом од 9.00 до 12.00 часова и трају од 10 до 15 минута.
Због проширења јавне расвјете на ауто-путу Градишка-Бањалука, на дионици Маховљани-Гламочани, долази до измјене у одвијању саобраћаја радним данима и суботом од 7.00 до 17.00 часова.
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Измијене су због радова на магисралном путу Крупац-Богатићи ради санације цјевовода малехидроелектране Крупац, као и на магистралним путевима код Модриче и Бијељине гдје је у току изградња ауто-путева.
Радови се изводе уз магистрални пут у Патковачи на путу Бијељина-Зворник гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе, па се возачима савјетује опрезна вожња.
На улазу у Бијељину измијењен је режим саобраћаја из правца Брчког због реконструкције и доградње моста преко Мајевичког канала. Сва возила укупне масе до 3,5 тона иду преко привремене обилазнице у непосредној близини градилишта, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.
У току је обнова магистралног пута, познатог као “брза цеста” Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па апелујемо на возаче на стрпљење.
Радови се изводе и на путним правцима Челинац-Котор Варош, Укрина-Клупе, Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, Добро Поље-Миљевина, код Добоја гдје је у току изградња ауто-пута на коридору Пет це.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија једном коловозном траком, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се на алтернативне правце.
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Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.
Клизишта успоравају саобраћај на путним правцима Козарац-Водице, Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, затим Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, а у Вијачанима на путу Прњавор-Укрина једном траком вози се 50 метара.
У ФБиХ ће до краја мјесеца, због радова бити обустављен саобраћај за сва возила на магистралном путу Јајце–Црна Ријека, у насељу Подмилачје. За вријеме обуставе, возила ће бити преусмјеравана алтернативним правцем преко Мркоњић Града.
За локалне становнике, саобраћај ће се преусмјерити на обилазне правце Подмилачје-Дивичани и Добретићи-Јајце.
Због наставка изградње поддионице ауто-пута Немила-Врандук затворена је поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај преусмјерен на магистрални пут.
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Због санације коловоза, затворена је дионица ауто-пута Лашва-Какањ у дужини од шест километара, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
На ауто-путу Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила изнад дозвољене масе саобраћај и даље обустављен.
На магистралном путу Сарајево-Лапишница, због постављања расвјете у тунелу Вратник сваког радног дана од 7.00 до 16.00 часова саобраћај се одвија успорено, једном траком.
Због неопходних радова наизмјенично, једном траком, саобраћај се одвија и на магистралном путу Црна Ријека-Јајце у мјесту Подмилачје, преноси "Срна".
Из АМС-а су напоменули да је до краја септембра мјесеца у функцији гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
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