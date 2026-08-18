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Лото бројеви: Извучена комбинација у 66. колу

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 20:10

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Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Лото резултати 66. кола, које је извучено 18.08.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 36, 10, 22, 21, 30, 12, 14.

Лото 7/39 резултати, 66. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 2.800.000 КМ, извучени су бројеви: 36, 10, 22, 21, 30, 12, 14.

У овој игри није било добитника

Лото плус резултати, 66. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 6.000.000 КМ, извучени су бројеви: 31, 10, 11, 4, 19, 7, 14.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 66. коло

Џокер игра у 66. колу износила је 50.000 КМ, извучени су бројеви: 5, 2, 4, 4, 9, 0.

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

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