Лото бројеви: Извучена комбинација у 66. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 66. кола, које је извучено 18.08.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 36, 10, 22, 21, 30, 12, 14.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 2.800.000 КМ, извучени су бројеви: 36, 10, 22, 21, 30, 12, 14.
У овој игри није било добитника
У игри Лото плус, за седмицу у износу 6.000.000 КМ, извучени су бројеви: 31, 10, 11, 4, 19, 7, 14.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 66. колу износила је 50.000 КМ, извучени су бројеви: 5, 2, 4, 4, 9, 0.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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