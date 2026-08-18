Генерација Зед све чешће не види разлику између клађења и инвестирања

Аутор:АТВ редакција
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Припадници генерације Зед све чешће спортско клађење доживљавају као облик инвестирања, показује ново истраживање, које је обухватило 1.000 инвеститора из четири генерације.
Више од половине испитаника из генерације Зед навело је да је преусмјеравало новац намијењен инвестирању на спортско клађење, док четвртина сматра да клађење може да буде део дугорочне инвестиционе стратегије.
Припадници генерације Зед су двоструко склонији од просјечног инвеститора да користе новац намијењен инвестирању за клађење и да га посматрају као део укупне финансијске стратегије.
Овакав однос према ризику може бити посљедица комбинације слабије финансијске писмености, младости и специфичних економских околности, преноси Блумберг.
Дуготрајан раст берзи може створити утисак да је остваривање добити једноставно, док развој апликација за клађење и трговање додатно брише границу између инвестирања и шпекулације.
Стручњаци истичу да постоји кључна разлика између инвестирања и коцкања. Куповином акција или индексног фонда инвеститор стиче дио реалне економије, а његов капитал може допринијети финансирању компанија, радних мјеста и нових улагања.
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Спортско клађење је, насупрот томе, игра са нултом сумом, гдје добитак једног учесника углавном представља губитак другог.
Промјене у односу младих према ризику могу бити повезане и са ширим осјећајем недостатка финансијске перспективе у друштву, додаје се.
Истиче се да ако младима економски успјех данас изгледа више као последица среће него рада и способности, традиционално дугорочно инвестирање ће им бити мање привлачно од могућности да брзо зараде новац клађењем или шпекулацијом на ризичним финансијским тржиштима. Многи упозоравају да би посљедице таквог понашања могле постати озбиљније ако се финансијски услови погоршају.
Пад берзи, губитак посла и пооштравање финансијских услова могли би да покажу јасну разлику између улагања и клађења, при чему би инвеститори који преузимају највеће ризике могли да претрпе и највеће губитке, упозорава се у тексту.
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