Када се враћа жега: Биће поново 38 степени

Аутор:АТВ редакција
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У БиХ је данас нестабилно вријеме, а од сутра се прогнозира стабилније и поново топлије вријеме, саопштено је из ФХМЗ.
На западу Босне очекује се нешто више облачности, уз малу вјероватноћу за повремене слабије падавине у виду локалних пљускова. У остатку земље преовладаваће сунчано и стабилно вријеме.
Нова промјена времена и падавине изгледне су током викенда, посебно у суботу. Након тога, до краја мјесеца прогнозира се углавном стабилно и топло вријеме, уз постепен пад вриједности температура зрака у посљедњој седмици августа, прогноза је ФХМЗ.
Продор хладније ваздушне масе данас доноси краткотрајно освјежење. Јутарње температуре у Босни кретаће се од 8 до 13, а у Херцеговини од 12 до 17 степени. Максималне дневне температуре у Босни достизаће до 30, а у Херцеговини до 34 степена.
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Од 19. до 25. августа изгледан је поново топлије, уз високе температуре. Минималне температуре у Босни од 15 до 20, а у Херцеговини од 18 до 23 степени. Максималне дневне температуре у Босни између 30 и 35, а у Херцеговини између 33 и 38 степени.
Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, данас у Српској освјежење уз пролазну кишу.
Максимална температура од 25 до 33, у вишим предјелима око 21 степен.
Од сутра се очекује наставак врло топлог и сушног времена.
Максимална температура ваздуха од 29 до 35, у вишим предјелима око 24 степена.
"Од 20. до 23. августа поново све топлије, уз максималну температуру од 33 до 38, у вишим предјелима око 28 степени", истичу из РХМЗ.
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